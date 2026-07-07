Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı açıkladı: 2026'da 5 organize tarım bölgesi üretime başlayacak

Tarım ve Orman Bakanı İb­rahim Yumaklı, 12 milyar TL’lik yatırım yapılan bin 700 dekarlık Uşak Banaz Jeoter­mal Sera Organize Tarım Bölgesi ziyaretinde, “Faaliyete geçtikten sonraki katkısı yıllık 5 milyar lira olacak. Yüzde 75’i kadın olacak şe­kilde 2 bin 500 kişilik bir istihda­mı öngörüyoruz. Dolayısıyla hem bulunduğu bölge açısından hem de bizim tarımsal üretimde genç­lerin ve kadınların yer alması açı­sından son derece önemli bir so­nuç getirecek” dedi. Uşak’a gelen Bakan Yumaklı, Banaz Jeotermal Sera Organize Tarım Bölgesi’n­de incelemelerde bulundu. Çalış­malar hakkında yetkililerden bil­gi alan Yumaklı, ardından açıkla­malarda bulundu. Dünya Bankası tarafından açıklanan 2025 yılı sonuçlarına da değinen Yumaklı, “Ülkemiz 83.2 milyar dolar tarım­sal hasılayla Avrupa’da birinci, dünyada yedinci sırada yerini al­mış durumda. İşte bütün bunla­rın hepsi son 24 yılda özellikle ta­rımla alakalı bütün yatırımların gerçekleştirilmesine ilişkin Cum­hurbaşkanımızın liderliğindeki yatırımların sonucu. Dünyayla re­kabet etmek istiyorsanız eğer ge­lişmeleri, trendleri mutlaka yaka­lamanız gerekir ve hangi konuda faaliyet gösteriyorsanız ona en­tegre etmeniz gerekir” dedi.

Üretim yapılan alanların tüke­tim noktalarına yakınlığı, sahip ol­dukları doğal kaynaklar gibi bir­çok etmeni dikkate alarak organi­ze tarım bölgelerinin stratejik bir alan olarak belirlediklerini vur­gulayan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, “42 ilde 61 or­ganize tarım bölgesi gerçekleşti­riyoruz. Bunlardan 46’sında tüzel kişilik gerçekleşti. 20’sinin altya­pı yatırımları tamamlandı. 15’in­de de üretime başlandı. Şu ana ka­dar üretime başlanan yerlerde 10 bin istihdam gerçekleşti, 60 bin ton üretim gerçekleşti ve 160 bin büyükbaş hayvan üretimi ki orga­nize tarım bölgelerinin bazıları hayvansal üretimi yapacak şekil­de dizayn edildi. Toplam itibarıy­la bir hesap yapacak olursak eko­nomiye katkıları yıllık 20 milyar liraya ulaştı. 2026 yılında 5 orga­nize tarım bölgesini daha üretime kazandırmış olacağız. Tabii yatı­rım aşamasında olan organize ta­rım bölgeleri var. Özellikle altya­pı inşaatları için güncel fiyatlar­la 10 milyar liralık bir bütçeyi de ayırmış durumdayız. Şu anda har­camaya devam ediyoruz. Peki 46 organize tarım bölgesi yani tüzel kişilik kazananlar üretime geçti­ğinde ne olacak? Yaklaşık 1.1 mil­yon tonluk bir bitkisel üretim kar­şılığı üretim yapmış olacaklar. 600 bin büyükbaş hayvanın üretimi buralarda gerçekleşecek ve 1 mil­yar dolarlık bir ihracatı yakalamış olacağız bunlarla” diye konuştu.

2 bin 500 kişilik istihdam

Uşak Banaz Jeotermal Sera Organize Tarım Bölgesi hakkın­da bilgiler veren Bakan Yumaklı, “Yatırım bedeli yaklaşık 12 milyar olacak. Bin 300 dekarlık bir sera alanı, 400 dekarlık da tarımsal sa­nayi alanı olmak üzere toplamda yaklaşık bin 700 dekarlık yani bin 700 dönümlük bir alanı bu iş için ayırmış durumdayız. Baştan iti­baren bu projenin gerçekleşmesi için çaba gösteren değerli vekille­rimize, il başkanımıza, değerli va­limize ve bütün paydaşlara teşek­kür ediyorum. Özellikle jeotermal enerjinin sera üretimi için ne ka­dar önemli olduğunun bir kez da­ha altını çizmek istiyorum. Çünkü sera üretiminde en büyük maliyet ısıtma ya da enerji maliyeti. Do­layısıyla bunu burada sağlayacak çok önemli bir kaynak var. Biraz önce gelirken kaynağı ve kuyula­rın yerini gördük. Burada yaklaşık 70 derece ve üzerinde bir su çıkı­yor, jeotermal su çıkıyor. Dolayı­sıyla bu proje bittiğinde bütün bu imkanlarla birlikte 12 ay boyun­ca üretim gerçekleşecek. Yaklaşık 65 bin ton domates karşılığı üre­tim yapılacak. Ekonomiye de yak­laşık faaliyete geçtikten sonraki katkısı yıllık 5 milyar lira olacak. 2 bin 500 kişilik bir istihdamı öngö­rüyoruz burada. Bunların da yüz­de 75’ini kadın olarak öngörüyo­ruz. Dolayısıyla hem bulunduğu bölge açısından hem de bizim ta­rımsal üretimde gençlerin ve ka­dınların yer alması açısından son derece önemli bir sonuç getirecek bize. Ege Bölgesi ve Manisa için de buradan bütün kamuoyumuza bir müjde verelim. Manisa Salihli Jeotermal Organize Tarım Bölge­si de tüzel kişilik kazandı. Böylece 46. tüzel kişilik kazanan organize tarım bölgesi de burası oldu” dedi.

Organize tarım bölgelerinde hedef büyüyor

61: 42 ildeki organize tarım bölgesi sayısı

15: Üretime başlayan OTB sayısı

5: 2026’da üretime geçecek OTB sayısı