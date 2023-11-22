Tarımda yenilenebilir enerjiye 2,8 milyar lira hibe

Tarımsal üretimde öncelikli hedeflerinin, sürdürülebilir ve güvenilir gıda arzını sağlamak olduğunu belirten Yumaklı, "Bu amaçla tarımda verimliliğin ve ürün kalitesinin artırılması, minimum girdi kullanımı, gıda güvenliği, doğal kaynakların ve çevrenin korunması gibi temel konularda teknolojik gelişmelerden faydalanarak tüm iş ve işlemlerimizin kolaylaştırılmasını hedefliyoruz. Doğayı ve çevreyi korumak ve iklim değişikliğinin etkilerinin önüne geçmek için son 20 yılda önemli adımlar attık.

Bu kapsamda tarımda yenilenebilir enerjinin yaygınlaştırılması konusuna ayrı önem veriyoruz" dedi. Yumaklı, iklim değişikliği ile mücadelede yenilenebilir enerjinin önemli bir araç olduğuna işaret ederek, bu kaynakları tarımda kullandıklarını bildirdi.