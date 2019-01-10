Tarımsal emtia 2019'da güç kazanacak!
Emtia fiyatları yeni yılda pozitif getiri peşinde. Makroekonomik endişelere karşın arz tarafında yaşanan sıkışıklık, doların hız kesmesi, Çin etkisi, yaklaşan El Nino fiyatlar için itici bir güç olarak görülüyor. (Evrim Küçük)
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