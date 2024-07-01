Tarımsal hasılada Türkiye, 2023 Avrupa lideri

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkiye'nin geçen yıl elde edilen 68,5 milyar dolarlık tarımsal hasılayla Avrupa'da birinci olduğunu, dünyada da ilk 10 ülke arasında yer aldığını bildirdi.

68,5 milyar dolarlık hasılayla dünyanın ilk on ülkesinden biriyiz

Yumaklı, çiftçilerin Türkiye ekonomisine değer katmayı sürdürdüğünü ifade etti. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) ile Dünya Bankası'nın verilerini aktaran Yumaklı, "Türkiye, 2023 yılında elde edilen 68,5 milyar dolarlık tarımsal hasıla ile Avrupa'da birinci, dünyada ise ilk 10 ülke arasında yer aldı. Bu başarıda emeği geçen tüm sektör paydaşlarımızı gönülden kutluyorum" ifadesini kullandı.