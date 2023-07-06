Tarladan markete elmanın fiyatı yüzde 338 arttı

Haziranda üreticiyle market arasındaki fiyat farkının en fazla yüzde 338,4 ile elmada görüldüğünü ifade eden Bayraktar, elmadaki fiyat artışını yüzde 257,8 ile kuru üzümün, yüzde 256,2 ile patlıcanın, yüzde 231,9 ile havucun, yüzde 222,3 ile kuru incirin ve yüzde 212,3 ile maydanozun takip ettiğini belirtti.

Üreticide 5 lira olan elmanın markette 21 lira 92 kuruşa, 25 lira olan kuru üzümün 89 lira 44 kuruşa, 6 lira 90 kuruş olan patlıcanın 24 lira 58 kuruşa, 11 lira olan havucun 36 lira 51 kuruşa, 55 lira olan kuru incirin 177 lira 24 kuruşa, 1 lira 99 kuruş olan maydanozun 6 lira 20 kuruşa tüketiciye satıldığını ifade eden Bayraktar, şunları kaydetti: “Haziranda markette 39 ürünün 23’ünde fiyat artışı, 16’sında fiyat düşüşü görüldü.

Markette fiyatı en fazla artan ürün, yüzde 47 ile patlıcan oldu. Patlıcandaki fiyat artışını yüzde 27,6 ile sivri biber, yüzde 26,3 ile kuru üzüm, yüzde 17,1 ile kabak, yüzde 16,7 ile kuru soğan, yüzde 16,4 ile zeytinyağı takip etti.

Markette fiyatı en çok azalan ürün ise yüzde 32,3 ile karpuz oldu. Karpuzdaki azalışı yüzde 22,2 ile maydanoz, yüzde 19,4 ile yeşil fasulye, yüzde 17,1 ile çilek, yüzde 16,2 ile havuç izledi.”