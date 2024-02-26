Tasarruf finansman firmaları ‘BES’ tarzı destek bekliyor

Birol BOZKURT

Banka kredisi yerine alternatif finansman modelleri sunan firmalardan oluşan Tasarruf finansman sektörü, 2021 yılında regüle edildikten sonra hızla büyümeye başladı. Sektör 2023 yılında aktif büyüklüğünü iki katına çıkardı ve 2024 yılında da yüzde 75 büyüme öngörülüyor.

Sinpaş Yapı Tasarruf Sandığı Genel Müdürü Merve Onarlı ile sektörün durumu, büyüme hedefleri ve son yapılan yönetmelik değişikliğinin etkilerini konuştuk. Onarlı, sektörün Türkiye ekonomisine ve tasarruf bilincine katkı sağladığını, Sinpaş markasının da sektörde güven veren bir adres olduğunu vurguladı. Sinpaş Yapı Tasarruf Sandığı ise 1974 yılından beri konut üreten ve yüzbinlerce insanı ev sahibi yapan Sinpaş Grubu'nun bir markası.

Onarlı, bugün geldikleri noktada, mevcut ekonomik konjonktürün getirdiği krediye ulaşımın zorluğu ve faizlerin yüksek olmasının tasarruf finansman sektörünü büyüttüğünü, ayrıca son dönemde sektörde neredeyse var olmayan, yüksek gelir grubundan kişileri de Sinpaş’ın güven veren marka değeriyle harekete geçirdiğini gördüklerini belirtti.

Sektörün büyümesinin dışında müşterilerin tasarruf yaparak bir konut ya da araca sahip olmalarının ülke ekonomisi için de çok önemli olduğunu, tüketim yerine tasarruf etme bilincinin artması gerektiğini, bu noktada devletin Bireysel Emeklilik Sistemi’nde (BES) olduğu gibi tasarruf finansmanına da teşvik vermesinin tüketicilerin tasarruf etmesinin önünü açacağını, sektörün bunun için bir fırsat olduğunu düşündüğünü söyledi.

Onarlı, tasarruf finansman sektörünün 90'lı yılların başında 2 firmadan ibaret olan bir sektör olduğunu, 2021 yılında inanılmaz bir büyüme ile yaklaşık 50 firmaya ulaştığını, ancak 7 Mart 2021 tarihinde 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman ve Tasarruf Finansman şirketleri kanununa göre sektöre düzenleme getirildiğini ve bu regülasyon sonucunda, Sinpaş Yapı Tasarruf Sandığı ile 6 firmanın sektörde faaliyet göstermesine izin verildiğini belirtti.

Bugün rakamsal verilere baktığımızda; sektörün 6 firma, 420’ye yakın tasarruf finansman şubesi ve 400 bine yakın müşteri sayısı ile faaliyetine devam ettiğini söyledi. Toplam sözleşme büyüklüğü olarak değerlendirecek olursak 2022 yılında 79 milyar TL gibi bir büyüklük varken 2023 yılında bu rakamın yüzde 107 büyüyerek 163 milyar TL’ye ulaştığını, sektörün 2024 yılını ise yüzde 75 büyüme ile kapatacağını öngördüğünü ifade etti.

Kredi faizlerindeki yükseklik sektöre ilgiyi artırıyor

Onarlı, tasarruf finansman sektörüne ilginin her geçen gün arttığını, bunun nedeninin ise ipotekli konut finansmanı sistemine dahil olamayan ya da farklı hassasiyetler nedeni ile geleneksel finansman sisteminin dışındaki enstrümanlarla ev ya da araç sahibi olmak isteyenler için tasarruf finansman şirketlerinin alternatif olması olduğunu dile getirdi.

Konut maliyetlerinin artmasıyla birlikte bu alandaki finansmanı elde etmenin giderek zorlaştığını, bu nedenle tıpkı bireysel emeklilik sisteminde olduğu gibi bir tasarruf sistemi oluşturduklarını, insanların bu sisteme girerek belli bir miktar tasarruf ederek ve sistemin içerisinde yer alan serbest planlı veya çekilişli dönemlerde aracını veya konutunu alabildiğini anlattı.

Ayrıca, bu sistemin uzun vadeli olduğundan kısa vadede gerçekleşen fiyat artışları veya enflasyondan olabildiğince az etkilendiğini, dolayısıyla kısa vadeli gelişmelerden etkilenmeden ev sahibi olmak için en ideal sistem olduğunu kaydetti.

“Yılı yüzde 800 büyüme ile kapattık”

Sinpaş Yapı Tasarruf Sandığı Genel Müdürü Merve Onarlı, şirketin 2023 yılını yüzde 800 büyüme oranıyla kapattığını, 2024 yılı ilk çeyreği itibarıyla açılan Karaman, Bolu, Avcılar şubeleriyle de 37 şehirde 60 şubeye ulaştıklarını, yılsonunda ise yüzde 33’lük büyüme ile 52 ilde 80 şubeye ulaşmayı hedeflediklerini söyledi.

Bugün aktif büyüklüğü 24 milyar TL’ye sahip bir pazarda hızlı büyüme ivmesi yakalamaktan oldukça memnun olduklarını belirtti. Türk halkının özellikle konut ve araç piyasasında ödemelerine çok sadık olduğunu, o yüzden sektörün bu anlamda çok güvenli olduğunu, finansman döneminde ödeme sıkıntısı yaşayanların oranının neredeyse yüzde 0,5 civarlarında olduğunu, yani genele baktıklarında oldukça düşük olduğunu gözlemlediklerini söyledi.

Sözleşme tavan tutarları artırıldı

Sözleşmelerdeki tavan tutarındaki değişikliğin kritik bir öneme sahip olduğunu söyleyen Merve Onarlı, yeni düzenlemeyle beraber ev ve araç sahibi olmak isteyen herkes için tasarruf finansmanı sağlayan markaları rahatça tercih edebileceklerini, sözleşme tavan tutarındaki artış ile konut için 7,2 milyon TL’ye araç içinse 2,8 milyon TL’ye çıkarıldığını hatırlattı. Hem ekonomik konjonktür hem de sektördeki şirketlerin itibarlı ve güvenilir olmasıyla birlikte; sisteme dahil olmak için çok doğru bir zaman olduğunu düşündüklerini sözlerine ekledi.