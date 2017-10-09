'Taşeron Bankası' Türk inşaatçıları dünyaya taşıdı

09 Ekim 2017

Türk girişimci Emrah İnanç, inşaat sektöründe faaliyet gösteren 17 bin 800 taşeron firmayı bünyesinde toplayan Taşeron Bankası sitesiyle yerli ve yabancı dev müteahhitlik firmalarının taşeron ihtiyacını karşılıyor.

İnanç, kurduğu Taşeron Bankası sitesinin "Genel Müdürlük" görevini de üstlenirken, oluşturduğu uygulamaya ilişkin AA muhabirine bilgi verdi.

Türk müteahhitlik sektörünün dünyada Çin'den sonra ikinci sırada yer aldığını anımsatan İnanç, bu sektörün, Türk taşeron firmaları sayesinde bu noktaya geldiğini söyledi.

İnanç, Türk taşeron firmalarıyla müteahhitleri bir araya getiren bir platform olmadığını fark ettiğini, bunun üzerine "www.taseronbankasi.com" adlı internet sitesini kurduğunu dile getirdi.

Dünyadaki müteahhitlerin yüzde 98'inin projelerini taşeron firmalara yaptırdığına dikkati çeken İnanç, Türk taşeron firmalarının, çalışma disiplini, kalite ve işi zamanında bitirme özelliğiyle öne çıktığını kaydetti.

İnanç, yerli firmaların yanında yabancı firmaların da Türk taşeron firmalarını tercih ettiğini bildirdi.

"22 ülkeye taşeron gönderdik"

İnanç, müteahhitlik firmalarının, Taşeron Bankası üzerinden istediği her alanda taşeron firmalara ulaşabildiğine işaret ederek, "Sitemiz, devlet tarafından ihale edilmiş işleri alan müteahhitlere hizmet veriyor. 2013'ten bugüne kadar 900'den fazla projeye taşeron temin ettik. Bunların 128'i yurt dışındaki projeler. Katar, Dubai, Gana, Fransa, Umman, Suudi Arabistan ve Azerbaycan'ın aralarında yer aldığı 22 ülkeye Türk taşeron firmalarını gönderdik." dedi.

İtalya ve Fransa'daki bazı yabancı firmaların, Avrupa ve Ortadoğu'daki işlerinde özellikle Türk taşeronları tercih ettiğini vurgulayan İnanç, Türk çalışanların, pek çok bölgede etnik yapı ve coğrafi şartlara uyum sağladığını söyledi.

Site bünyesinde 2 bin 650 müteahhitlik firması, 17 bin 800 taşeron firma ve buralarda çalışan 400 binden fazla işçi bulunduğunu aktaran İnanç, böylece dünyanın en büyük inşaat firması datasının oluştuğunu belirtti.

İnanç, ahşap kalıp, demir, beton ve elektrik işleri gibi inşaat sektörünün her alanında uzman taşeron firmalara ulaşılmasını sağladıklarını ifade ederek, sadece bu yıl 108 projeye taşeron temin ettiklerini bildirdi.

Suudi Arabistan ve Katar'dan teklif var

İnanç, Suudi Arabistan, Tunus ve Fas'ın da benzer uygulamanın ülkelerinde kurulmasını talep ettiğini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Taşeron Bankasına Suudi ve Katarlı yatırımcılar ortak olmak istiyor. Global inşaat sektörüne hizmet sunmak için de yabancı dillerde 'Subconbank.com' sitesini devreye alacağız. Ekonomi Bakanlığından yurt dışındaki ticaret müşavirlikleri aracılığıyla sitenin tanıtımı için destek istedik. Dubai ya da Katar'a ofis açmayı düşünüyoruz."

Yurt dışında iş yapan müteahhitlerin inşaat malzemesi tedariklerini kolaylaştıracak sistemin de sitede yer alacağını anlatan İnanç, böylece, inşaatçılar ve yerel inşaat malzemesi firmalarını bir araya getireceklerini, firmaların asfalt, çimento, beton ve akaryakıt gibi pek çok üründe fiyat teklifi alabileceğini söyledi.

İnanç, kurduğu uygulamanın, melek yatırımcı platformu "e-Tohum" tarafından 2017'nin en iyi girişimci şirketlerinden biri olarak seçildiğini ifade ederek, kayınpederinin 60 bin liralık emekli ikramiyesi ile kurduğu şirketin, şu anda 8,7 milyon dolarlık değere ulaştığını belirtti.

Kaynak: AA