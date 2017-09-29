Taşucu Limanı ihalesine 5 firmadan teklif

29 Eylül 2017

Türkiye Denizcilik İşletmeleri AŞ'ye ait Mersin'deki Taşucu Limanı'nın ve geri sahasının bir bütün halinde özelleştirme i̇halesine katılmak üzere 5 firma teklif verdi.

Özelleştirme İdaresi Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Metal Yapı Konut AŞ, Bulduk Kauçuk ve Plastik Kaynakları Sanayi Ticaret AŞ, Ceynak Lojistik ve Ticaret AŞ, Taşyapı İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret AŞ, Albayrak Turizm Seyahat İnşaat Ticaret AŞ, Türkiye Denizcilik İşletmeleri AŞ'ye ait Mersin'deki Taşucu Limanı'nın ve geri sahasının bir bütün halinde özelleştirme i̇halesine katılmak üzere tekliflerini sundu.

Kaynak: AA