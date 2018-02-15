'Tavan fiyat' gözden geçirilecek

15 Şubat 2018

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, sigorta sektörünün zorunlu trafik sigortalarında tavan fiyat uygulamasından ciddi bir zarar ettiğini, bu nedenle uygulamayı gözden geçirmek zorunda kalacaklarını söyledi. Şimşek, değişiklik sinyali vererek, "Makul prim için birkaç boyutlu çalışmamız var" bilgilendirmesini yaptı.

Başbakan Yardımcısı Şimşek, NTV'de katıldığı bir programda ekonomi gündemine ilişkin soruları yanıtladı. İşsizlik rakamlarını yorumlayan Şimşek, "Bu yıl büyümenin program hedeflerinde gideceğini varsayarsak işsizlikte de tek haneye ineceğiz" dedi.

İşsizlik rakamlarını yorumlayan Şimşek, "İstihdamda Türkiye büyük bir başarı hikayesi yazıyor. Geçen yıl 1 milyon 448 bin vatandaşa iş bulmuşuz, bu çok ciddi bir rakam. AB aynı dönemde 1 milyon 950 bin kişiye iş bulmuş. Bu muazzam bir başarı. Dünyada istihdam artışında ilk üçlerdeyiz. Türkiye'de işgücüne katılım oranı hızla artıyor. Bu yıl büyümenin program hedeflerinde gideceğini varsayarsak işsizlikte de tek haneye ineceğiz" değerlendirmesini yaptı.

Ocak ayı bütçe rakamlarını da değerlendiren Mehmet Şimşek, "Türkiye bütçede hedeflerini tutturmakla kalmadı, hedeflerden daha iyi performans sergiledi. Bütçe Türkiye'nin en güçlü taraflarından bir tanesi. Türkiye 2018'de de hedeflerini tutturacak. Türkiye'nin karşı karşıya kalabileceği şoklara karşı da elimizi güçlendiren en önemli unsur bu" diye konuştu.

'Tavan fiyat'ta değişiklik sinyali

Başbakan Yardımcısı Şimşek, "Trafik sigortasında sektör tavan fiyattan ciddi zarar etti, bu sürdürülebilir değil, gözden geçirmek zorunda kalacağız" ifadesini kullandı. Şimşek, "Makul prim için birkaç boyutlu çalışmamız var" açıklamasını yaptı.