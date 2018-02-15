Şimşek: Enflasyona odaklanmış durumdayız

15 Şubat 2018

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, ekonomi gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Şimşek, NTV canlı yayınında yaptığı değerlendirmede, "Enflasyonu tek haneye çekme konusunda çok güçlü bir irademiz var. Bu yılın sonu itibariyle enflasyonun tek haneye ineceğine inanıyorum. Türkiye son yıllarda özellikle kur şokları ve artan petrol fiyatları üzerinden kaynaklı enflasyon şoku yaşadı, fakat şu anda ciddi anlamda odaklanmış durumdayız" ifadelerini kullandı.

"Beklentiler yavaş yavaş iyileşir"

"Gıda fiyatlarında oynaklığın bir miktar azalmaya başladığını görüyoruz" diyen Şimşek, "Enflasyonda belentiler haklı olarak bir miktar bozuldu, tek haneyi tutturursak beklentiler yavaş yavaş iyileşir. Enflasyonun bir kuraklık yaşanmazsa, dış kaynaklı bir kur şoku yaşamazsak -ki şu anda öngörmüyoruz- Bu şartlar altında enflasyonun tek haneye inme ve orada tutunma ihtimalini yüksek görüyorum" şeklinde konuştu. Şimşek, enflasyonun ilk çeyrekte ineceğini, sonra biraz yükseleceğini ancak yıl sonunda hedefin tek hane olduğunu dile getirdi.

"Kur anlamında en kötü geride kaldı"

Döviz kurlarındaki hareketlilik ile ilgili konuşan Şimşek, "Kur anlamında en kötüsünün geride kaldığını düşünüyorum. TL'nin reel olarak daha güçlü bir desteğe sahip olduğu kanısındayım. Türkiye'deki varlık fiyatlarının da ucuz olduğu görüşündeyim" dedi.

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