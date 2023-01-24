Tavşan Yılı’nda teknoloji moda, petrol kazandıracak

Normalde Çin yıldız haritasının 4’üncü hayvanı olan “tavşan” umudun sembolüdür. CLSA da geçen yılın patırtılı ortamının aksine bu Tavşan Yılı’nın “daha sakin” geçeceğini öne sürüyor. CLSA ilk olarak Hong Kong Menkul Kıymetler Borsası’nın borsa endeksi Hang Seng Endeksi’ni mercek altına alıyor. “Hong Kong hisseleri Tavşan Yılı’nda zıplayacak” denilen raporda, sakin ortamın birkaç kez bozulacağına dikkat çekiliyor. CLSA, yatırımcıyı Mart, Ağustos ve Ekim’de kayıplar yaşanabileceği konusunda uyarıyor. Raporun altındaki imzalar iki CLSA analistine, Justin Chan ve Stella Liu’ya ait. İkiliye göre, bu yılki Tavşan Yılı’nın yapı taşı “su tavşanı,” ve bu “su tavşanı” Hang Sang Endeksi’ne “ateş getirecek.”

Üç aya dikkat çeken analistlere göre, “Hang Seng Endeksi ilk tehlike sinyalini Mart’ta verecek. Yazın fiyat artışları yaşanacak ancak endeks Ağustos ve Ekim’de gizli tuzaklarla dolu olacak.”

CLSA uzmanlarına göre, Tavşan Yılı’nın en iyi ayı Kasım olacak.

CLSA dünya geneli için de şu uyarıyı yapıyor...

Feng Shui Endeksi’nde tüm sanayiler 5 yapı taşına göre ayrılıyor: ahşap, ateş, toprak, metal ve su. “Ateş”li sanayiler olan petrol, gaz, moda ve teknoloji, en elverişli yılı yaşayacak olan sektörler. Özellikle ilkbaharda… Sağlık, eğitim ve tarım gibi “ahşap”lı işler yılı “oldukça iyi” geçirecekler.

İlkbaharın başı ve sonbaharın sonunda çok kazanacaklar. “Toprak”lı işlerden gayrimenkul ve inşaat ile “su”lu işler turizm, otel[1]cilik ve ulaştırma “vasat” bir yıl geçirecek.

CLSA uzmanları, gayrimenkul yatırımcılarına özellikle şu tavsiyeyi veriyorlar:

“Yapılan araştırmaları incelemeden bir karar vermeyin.”

Hang Seng Endeksi bu yıl yüzde 7 arttı. CLSA, ilk Feng Shui Endeksi’ni 1992 yılında yayınladı. CLSA, yayınladığı grafikte 1963 yılına özellikle dikkatleri çekiyor. Çünkü 1963’te de 2023’te olduğu gibi Tavşan Yılı’nın yapı taşı “su tavşanı.” CLSA analistleri, 1963’te Dow Jones’un yüzde 20.8, S&P 500’ün de yüzde 21.5 arttığına dikkat çekiyor ve en merak edilen soruyu gündeme getiriyor: “Geçen yıla göre daha sakin geçeceği düşünülen bu yılda da benzer bir artış olur mu?”