Tavuk Dünyası, halka arz için SPK'ya başvurdu

SPK’nın onayına sunulan taslak izahname, aracı kurum olarak yetkilendirilen Yapı Kredi Yatırım’ın internet sitesinde ve Tavuk Dünyası’nın internet sitesinde yayımlandı.

Tavuk Dünyası paylarının yüzde 79,7’sini, 2015 yılında Tavuk Dünyası’na yatırım yaparak hissedar olan Global Restaurant Investments S.A.R.L. elinde bulunduruyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre Tavuk Dünyası'nın, 30 Eylül 2022 itibarıyla Türkiye’nin 52 şehrinde ve KKTC’de olmak üzere, toplamda 275 restoranı bulunuyor.

Şirket 2022 yılının ilk 9 ayında kendi restoranları ve bayi restoranları ile toplam 1,5 milyar TL’yi aşan satış rakamına ulaştı. Bu satışlar bir önceki yılın aynı dönemi kaydedilen toplam satışların yaklaşık 3 katına ulaştı.