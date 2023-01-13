Tavuk eti üretimi yüzde 1,4 arttı

Türkiye genelinde tavuk eti üretimi, Kasım 2022'de bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,4 artarak 200 bin 77 tona, tavuk yumurtası üretimi de yüzde 6,8 yükselişle 1,7 milyar adede çıktı.

Türkiye İstatistik Kurumu, 2022 yılının kasım ayına ilişkin kümes hayvancılığı üretimi istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, Kasım 2022'de 200 bin 77 ton tavuk eti üretimi gerçekleştirildi. Üretim, bir önceki yılın aynı ayına kıyasla yüzde 1,4 artarken aylık bazda yüzde 0,6 düştü.

Tavuk yumurtası üretimi, Kasım 2022'de aylık bazda yüzde 1,7 azalırken, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6,8 arttı. Bu dönemde 1 milyar 736 milyon 724 bin adet tavuk yumurtası üretildi.

Kasımda kesilen tavuk sayısı bu dönemde yıllık yüzde 1,2 artarak 109 milyon 600 bin adet olarak kayıtlara geçti.

Hindi eti üretimi aynı dönemde yüzde 1,4 azaldı. Üretim miktarı 4 bin 440 ton oldu.

Ocak-Kasım döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre, kesilen tavuk sayısı yüzde 9,8, tavuk eti üretimi yüzde 8,7, hindi eti üretimi yüzde 7,5 ve tavuk yumurtası üretimi yüzde 2,5 arttı.