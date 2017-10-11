Taypa'dan Sırbistan'a 35 milyon euroluk yatırım

11 Ekim 2017

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Sırbistan ziyareti kapsamında, Sırbistan Ekonomi Bakanı Goran Knezevic ve Tay Group Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Toprak arasında imzalanan İyi Niyet Anlaşması’na göre Taypa, Sırbistan’ın Kraljevo şehrinde kuracağı hazır giyim ve konfeksiyon fabrikasına 5 yılda 35 milyon euroluk yatırım yapacak. Tesiste yaklaşık 2.500 kişiye istihdam imkânı sağlanacak.

Temelleri 1977 yılında Sultanhamam’da Mesut Toprak tarafından atılan ve tekstil sanayiciliğinde bu yıl 40’ıncı yaşını kutlayan Tay Group, küresel büyüme vizyonu çerçevesinde yurt içinde devam eden yatırımlarının yanında yurt dışında da yatırımlarını sürdürüyor.

Mısır’da yaklaşık 2 bin 500 kişiyle üretim yapan, Cezayir’de de Tayal SPA isimli firmayla gelecek yıl içinde üretime geçmeye hazırlanan Tay Group şirketlerinden Taypa, Sırbistan’da yapmayı planladığı yeni tekstil yatırımı için imzaları attı.

Avrupa'nın kalbinde yer alıyor

10 Ekim 2017 Salı günü, Sırbistan’ın başkenti Belgrad’da imzalanan anlaşma uyarınca Taypa, Kraljevo şehrinde kurulması planlanan hazır giyim ve konfeksiyon fabrikası için önümüzdeki 5 yılda toplam 35 milyon euroluk bir yatırım yapacak. Tesiste toplam 2 bin 500 kişinin istihdam edilmesi planlanıyor.



Taypa’nın yeni yatırımının adresi olacak Kraljevo, Belgrad’ın yaklaşık 160 kilometre güneyinde yer alırken, uluslararası ulaşım ağlarına olan yakınlığıyla öne çıkıyor.

Dünya devlerine üretim yapıyor

Tay Group Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Toprak, geçtiğimiz Temmuz ayında İstanbul’da düzenlenen Dünya Petrol Kongresi için Türkiye’de bulunan Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile bir araya gelmiş, görüşmede Sırbistan’daki yatırım fırsatları masaya yatırılmıştı.



Bugün yurt içinde 4 ayrı lokasyonda, toplam 70 bin metrekarelik kapalı alanda üretim yapan Taypa, 3 bin kişiye istihdam sağlarken 50 ülkeye ihracat gerçekleştiriyor. 2016 yılını 95 milyon euroluk ciro ve 81 milyon euroluk ihracat ile kapatan şirket, Levi’s, Tommy Hilfiger, Uniqlo, Calvin Klein, Inditex, Massimo Dutti ve Dockers gibi dünyaca ünlü markalara da ürün ihraç ediyor.