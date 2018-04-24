TAYSAD: Otomotivde ciddi bir ara malı yatırımı gerek

24 Nisan 2018

Taşıt Araçları Tedarik Sanayicileri Derneği (TAYSAD), düzenlediği basın toplantısında, bütün sektörlerin dayanak noktası ve temel gücünün tedarik sanayileri olduğunu, özellikle otomotiv sektörünün son derece belirleyici konumda bulunduğunu ifade ederek, tedarik sanayi olmadan otomotiv sektöründe büyümenin düşünülemeyeceğini kaydetti.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü'nün de katılımıyla Bursa'da otomotiv sektörü için zirve gerçekleştirdiklerini hatırlatan Kanca, sektör ve bakanlık temsilcileri ile bürokratların çok geniş katılım sağladığı Otomotiv Tedarik Sanayi Zirvesi ile sektörün tüm sorunlarını ve çözüm önerilerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Özlü'ye iletme imkanları olduğunu bildirdi.

Kanca, "5 saati aşan çalıştay ile sadece tedarik sanayisinin sorunları değil, bakanımız tarafından gelecek ile ilgili planlar, politikalar ve otomotiv tedarik sanayisinin önemi de paylaşılmış oldu." dedi.

Son yıllarda küresel rekabet ile birlikte ana sanayi ve tedarik sanayisinin daha fazla iş birliği içerisinde olduğunu belirten Kanca, "An itibarıyla Türk otomotiv tedarik sanayi, geldiği noktayla bir otomobilin yüzde 80'ini üretebilecek durumdadır. Kendi gücümüzü iyi bilmeliyiz. Bugün Almanya bile bir otomobilin yüzde 100'ünü yerli üretimle yapamazken, otomotiv tedarik sanayimiz önemli bir aşama kaydetmiş, etki alanını arttırmış ve global oyuncu olmuştur. Özellikle ana ve tedarik sanayi iş birliği ile Türk sanayisi çok daha iyi yerlere gelecektir." ifadelerini kullandı.

"Otomotiv sektörünün geliştiği pazarlarda aktifiz"

Alper Kanca, Türkiye'yle ilgili olumlu algıyı güçlendirmek için yurt dışı ziyaretlere ağırlık verdiklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Özellikle Almanya'da otomotiv sektörünün ileri gelenlerini hem ziyaret ediyor hem de onları Türkiye'ye davet ediyoruz. Faaliyetlerimizi sadece Avrupa ile sınırlı tutmuyoruz. Otomotiv sektörünün geliştiği pazarlarda aktifiz. TAYSAD üyelerinden oluşan bir heyetimiz geçen hafta Hindistan'daydı. Hintli ticari araç üreticilerinden TAFE ve Ashok Leyland firmaları ile görüşmeler gerçekleştirildi. Yıl içinde ayrıca Fransız PSA'ya da heyet ziyaretimiz olacak, Çinli FCA-GAC ve Fransız Renault Tecnocenter ile de görüşmelerimiz sürüyor."

Geçen günlerde Avrupa Dövmeciler Birliği'ne (EUROFORGE) ikinci kez başkan seçilmesinin Avrupalı iş ortaklarının Türk sanayisine duyduğu güveni gösterdiğini ifade eden Kanca, "İskoçya'nın Glasgow şehrinde gerçekleştirilen EUROFORGE Genel Kurul Toplantısı'nda ikinci kez başkan seçilmem böyle politik bir ortamda beni ayrıca sevindirdi ve gururlandırdı." dedi.

"Ara ürünlere çok büyük para harcanıyor"

Türkiye'nin en büyük derdinin ara malı olduğuna dikkati çeken Kanca, "Ara ürünler, yani üretimimizde kullandığımız ürünler, yarı mamuller Türkiye'nin sıkıntısı... Ara ürünlere çok büyük para harcıyoruz." diye konuştu.

Bunun bazen plastik yarı mamul, çelik yarı mamul ve alüminyum yarı mamul olduğunu belirten Kanca, "Yani doğrudan tüketim malı değil. Alıyorsunuz işleyip bir yere takıyorsunuz. Bu konuda Türkiye'nin ciddi bir yatırıma ihtiyacı var." dedi.

Kaynak: AA