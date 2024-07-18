Tayvanlı çip devi TSMC, 2. çeyrek kârını açıkladı

Eski ABD Başkanı ve Donald Trump'ın, Tayvan adasının korunması için ABD'nin ödeme yapması gerektiğini söylemesiyle hisseleri yüzde 3 düşüş yaşayan TSMC, 2. çeyrek kârını açıkladı.

Reuters'ta yer alan habere göre, yapay zeka uygulamalarında kullanılan yarı iletkenlerin üreticisi olan Tayvan merkezli çip üreticisi TSMC, net kârında piyasa beklentilerini aşarak yüzde 36'lık bir artış açıkladı.

ABD'li teknoloji devleri Apple ve Nvidia'nın tedarikçilerinden biri olan TSMC, Nisan-Haziran net kârının 181,8 milyar Tayvan dolarından (5,5 milyar dolar) 247,8 milyar Tayvan dolarına (7,5 milyar dolar) yükseldiğini belirtti.

TSMC'nin açıkladığı kâr, Londra merkez borsası analistlerinin 238,8 milyar Tayvan doları (7,3 milyar dolar) tahminini aştı.