TBB Başkanı Alpaslan Çakar: KOBİ kredileri iki katına çıktı

Nilgün ÖZDEMİR

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Meclisi’nin ocak ayı olağan toplantısı, “Katma Değerli Üretim, Teknoloji Yoğun Sanayi ve Güçlü Bir Ekonomik Gelecek için Nitelikli, Sürdürülebilir, Ulaşılabilir Finansmanın Önemine Odaklanmak” ana gündemi ile Odakule Fazıl Zobu Meclis Salonu’nda gerçekleştirildi. İSO’nun ocak ayı Meclis toplantısına konuk olarak katılan Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Alpaslan Çakar, sanayicilere bankacılık ve finans sektörü ile ilgili bir sunum yaptı.

TL KOBİ kredilerinin iki katına çıktığını vurgulayan Çakar, “2022'de gerçek veya tüzel kişilere 2,6 trilyon TL kredi kullandırdık. Bunun ticari işletmeleri ilgilendiren boyutu da 2,1 trilyon TL. Ticari firmalara, reel sektöre TL cinsinden kullandırılmış olan kredi 1,7 trilyon TL. TL ticari kredilerdeki artış yüzde 93. Büyük işletmelere verdiğimiz kredi artışı yüzde 85, KOBİ'lere verilen kredilerin artışı yüzde 104 civarında. 2022, KOBİ yılı denebilir, KOBİ'lere en çok kredi kullandırdığımız yıl oldu. Enflasyon oranının yüzde 64 olduğu dikkate alındığında, özellikle KOBİ'lere enflasyonun üzerinde bir kredilendirme söz konusudur. Bunu somut olarak ortaya koyuyoruz. 2022'de ciddi bir kredilendirme söz konusu oldu" diye konuştu. Çakar, İstanbul ili özeline de değinerek, "TL kredilerin yüzde 39'u, yabancı kredilerin yüzde 81'i, toplam kullandırılmış kredilerin 53'ü İstanbul'da" dedi. Çakar, tahsili gecikmiş alacak oranının da Türkiye genelinde olduğu gibi yüzde 2,5 olduğunu kaydetti.

“Maliyet enflasyonu tüm dünyayı sarstı”

2021'in pandeminin getirdiği ekonomik koşullarla geçtiğini söyleyen Çakar, tedarik zincirinin bozulmasıyla küresel açıdan zor günler yaşandığını belirtti. Çakar, 2022'de ise dünyanın Rusya ve Ukrayna kriziyle karşılaştığını anlattı. Krizin küresel enflasyona sebep olduğunu kaydeden Çakar, “Maliyet enflasyonu tüm dünyayı sarstı. Türkiye’de yüzde 64 olan enflasyon dünyada ise yüzde 7,2 olarak kayıtlara geçti” dedi. Küresel olumsuzluklara rağmen 2022'de büyümenin devam ettiğini söyleyen Çakar, istihdamın arttığını, işsizliğin azaldığını, bütçe açığının hedefin altında kaldığını kaydetti.

Bahçıvan: “Finansmana erişimde sanayi yeterli desteği bulamadı”

İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan konuşmasında ülke ihracatının 250 milyar doları aşmasında ana rol üstlenen, çalışan istihdamını artıran sanayi sektörünün 2022'de üzerine düşeni fazlasıyla yerine getirdiğini söyledi. Bahçıvan, buna karşılık finansmana erişimde hala yeterli desteği bulmakta zorlanıldığına dikkat çekti. Finansmana erişim sorununu, kısa ve uzun vadede atılması gereken adımlar eşliğinde değerlendiren Bahçıvan, İSO olarak Türkiye Ekonomi Modeli ve liralaşma stratejisi çerçevesinde kredilerin amacına uygun kullandırılması ilkesini desteklediklerini belirtti. Finans kesimi ile reel sektörün birbirleriyle sağlıklı bir eşgüdüm içinde çalışmasının önemli olduğunu belirten Bahçıvan, “Son dönemde devreye alınan birçok tedbir öngörülemezliğe yol açtı ve hem reel sektör hem de bankacılık sektörü açısından yorucu bir hal aldı. Bugün kredi prosedürleri, reel sektörü adeta yıldırma noktasına getiriyor. Uygulanmakta olan prosedürler bitmek bilmezken, kredinin aktif hale gelmesi de bir türlü gerçekleşemiyor. Sanayicimizin kredi talebi büyürken; bazı bankaların kredilerde daha tutucu davrandığını da gözlemliyoruz” diye konuştu.

“Krediye bağımlılık önemli bir sorun”

“Kısa vadede krediye erişim ne kadar acil bir ihtiyaç ise uzun vadede ekonominin krediye bağımlılığı da o denli önemli bir yapısal sorun” diyen Bahçıvan, Türkiye ekonomisinin kredi arzının arttığı koşullarda hızlanan, kredi akışı yavaşladığında duran bir yapıdan çıkması gerektiğine dikkat çekti.