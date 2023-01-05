TBB ile TSE arasında işbirliği

TBB hizmet binasında düzenlenen törende, taraflar adına imzayı TBB Başkanı Fatma Şahin ile TSE Başkanı Mahmut Sami Şahin attı.

Protokolle belediyelerle belgelendirme ve eğitim alanlarında işbirliğinin geliştirilmesi, ortak çalışma alanlarının belirlenmesi, çalışma ve eğitim programlarının oluşturulması ve bunların gerçekleştirilmesi için TBB ile TSE arasında gerekli düzenlemelerin sağlanması hedefleniyor.

Yeni anlaşmanın imzalanmasıyla yerel yönetimlerin sorumluluk sahasında bulunan hizmetlerdeki standardizasyon ve uygunluk başvurularının indirimli olarak sunulması ve TSE'nin görev alanlarında belediye personel ve idarecileri için eğitim programları düzenlenmesi öngörülüyor.

Protokole ilişkin değerlendirmelerde bulunan TBB Başkanı Fatma Şahin, çalışmanın hazırlanmasında emeği geçen TSE yönetimine teşekkür ederek, dünya genelindeki şehirlerin, yürütülen hizmetler noktasında birbirleriyle yarış içerisinde olduğunu söyledi.

Yerel kalkınmanın önemine değinen Şahin, şöyle devam etti:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın yerel yönetimlerden gelmesi, bu konudaki vizyon da bizim açımızdan büyük bir yol haritası oldu. Yerel yönetimler manifestosundaki her bir başlığı TBB olarak çalışarak yolumuza devam ediyoruz. Sıfır atıktan yeşil ve akıllı şehirlere, hayvan hakları ve çevre gibi fikir projeleri üretiyoruz. Kendi içinde kim bunu daha iyi bir projeye dönüştürürse onlara mali destek veriyoruz."

"Standardı yükseltmek hizmet kalitesini yükseltmek anlamına geliyor"

Hizmet sektöründe kaliteyi standardın belirlediğine dikkati çeken Şahin, yerelde hizmet kalitesinin artırılması için standardın çok önemli olduğunu vurguladı.

Fatma Şahin, kalifikasyona dikkat edildiği sürece başarılı olunabileceğini belirterek, şunları kaydetti:

"Başarı, ince ayrıntılarda gizlidir. Hizmet standartları beraberinde vatandaş memnuniyetini de artırıyor. Standardı yükseltmek hizmet kalitesini yükseltmek anlamına geliyor. Onun önce bir ölçümlemeniz gerekiyor. O yüzden artık şehirlerde altyapı belediyeciliğinde, özellikle su yönetiminden tutun asfaltın standardına kadar beraberinde insana hizmet etmede de sosyal alanda standardizasyon. Günün sonunda o şehirde yaşayan herkesin yaşamına dokunup, yaşam kalitesini ve vatandaş memnuniyetini artırmak da standarttan geçiyor. Protokol, bize beraberinde büyük bir sorumluk da getiriyor. Bunu uygulamalarda takip etmemiz lazım. TBB'nin en güçlü tarafı iyi bir eğitim altyapısı var. Bu protokolün içeriğini bütün belediyelere iyi anlatmamız, uygulamalarını takip etmemiz ve izleme ile birlikte sonuca gitmemiz gerekiyor. Üzerimizde büyük bir emanet ve sorumluluk var. Protokolün hayırlı olmasını diliyorum."

"Laboratuvar imkanlarımızı hizmete sunacağız"

TSE Başkanı Şahin, TBB ile TSE arasında standardizasyon, uygunluk değerlendirme ve gözetim/muayene alanlarında yapılacak işbirliğiyle ilgili önemli bir protokole imza atıldığını belirtti.

Yerel yönetimlerin hizmet kalitesine katkı sunabilmek adına çok zengin bir içerik hazırladığına işaret eden Şahin, şu bilgileri verdi:

"İşbirliği çerçevesinde özellikle projelerdeki bağımsız ve tarafsız bir kuruluş olarak gözetim/muayene hizmetleri vermeye çalışacağız. Laboratuvar imkanlarımızı hizmete sunacağız. Aynı zamanda bilişim teknolojileri alanında ihtiyaç duyulan siber güvenlik, ortak kriterler belgelendirme süreci ve test faaliyetlerini gerçekleştirmiş olacağız. Ayrıca, servis araçlarına ilişkin gerekli izinlerin verilmesi işlemeleri, kamu alımlarında TSE referans veya doğrulayıcı laboratuvarlar hizmeti, kalite, müşteri memnuniyeti ve risk yönetimi alanlarında uygulamaların yapılmasıyla ilgili çalışmaları birlikte yürüteceğiz."

Şahin, dünya genelinde yaşanan enerji krizine yönelik verimlilik alanında pek çok çalışma yapıldığını hatırlatarak, protokolle TSE'nin enerji yönetim sistemleri de dahil söz konusu alana yönelik işbirliğini geliştirileceğini aktardı.

Sistem belgelendirme alanında yapılacak işbirlikleriyle de kurumlardaki yönetim kalitesinde ciddi artış yaşanacağını anlatan Şahin, çalışmaya katkı sağlayanlara teşekkür etti.