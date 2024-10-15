TBB: Risk Merkezi Raporu’nun içeriğinde ve başvuru koşullarında değişikliğe gidilecek

TBB, Risk Merkezi Raporu’nun içeriğinde ve başvuru koşullarında 16 Ekim 2024 tarihi itibarıyla değişikliğe gidileceğini duyurdu.

TBB tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi tarafından www.riskmerkezi.org adresli internet sitesi üzerinden sunulan Risk Merkezi Raporu’nun içeriğinde ve başvuru koşullarında 16 Ekim 2024 tarihi itibarıyla değişikliğe gidilecektir.

Raporda yer alan Güncel/Cari Dönem başlığı altına; Bireysel Kredi Başvuru Bilgileri, Telefon ve İnternet Gecikmeli Fatura Bilgileri, İhale Yasaklısı Bilgileri, Çek Yasaklama ve Kaldırı Karar Bilgileri eklenecektir. Bu rapor sorgusu altındaki tüm alt başlıklar en güncel verileri içerecektir.

Gerçek ve tüzel kişilerin Risk Merkezi internet sitesi üzerinden sunulan rapor başvurularından ücret alınmayacak, teslim alınabilecek rapor adedi ise her gün bir adetle sınırlı olacaktır. Ancak bir başvuru talebinde birden fazla rapor türü seçilip sorgulatılabilecektir.

Risk Merkezi Raporları’ndan, “10 Yıllık Kredi Raporu (Detay Rapor veya Özet Rapor)” ile “10 Yıllık Sorunlu Krediler Raporu” ise aylık verilerle sunulmaya devam edecektir. Bu rapor türü sorgular da günde bir adetle sınırlı olarak ücretsiz yapılabilecektir.



Raporların içeriğine, başvuru ve teslimine ilişkin detaylı tüm bilgilere www.riskmerkezi.org internet sitesinden ulaşılabilmektedir."