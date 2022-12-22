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TBMM tatil kararı aldı EYT 2023'e kaldı

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesi TBMM'nin tatil kararı almasıyla 2023'e kaldı. AK Parti'nin kabul edilen grup önerisine göre TBMM 26 Aralık Pazartesi'nden başlayarak 3 Ocak Salı gününe kadar yasama faaliyetlerine ara verecek.

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AK Parti´nin kabul edilen grup önerisine göre; gündemin ön sıralarına alınan tekliflerin 20, 21, 22 ve 23 Aralık günü tamamlanması, bu tekliflerin tamamlanması halinde, TBMM'nin 27, 28 ve 29 Aralık 2022 Salı, Çarşamba ve Perşembe günleri toplanmaması şeklindeki önerileri kabul edildi.

Bu karara göre; TBMM 26 Aralık Pazartesi'nden başlayarak 3 Ocak Salı gününe kadar yasama faaliyetlerine ara verecek. 26 Aralık'a kadar gündemin ön sıralarına alınan teklifler tamamlanacak. EYT düzenlemesi henüz gündemin ön sıralarına alınmadığı için, söz konusu düzenleme bir son dakika değişikliği olmazsa 2023'te görüşülecek.

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