TCMB açıkladı: İmalat sanayinde kapasite kullanımı arttı

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2026 yılının ekim ayına ilişkin İmalat Sanayi Kapasite Kullanım Oranı (KKO) verilerini açıkladı.

Buna göre TCMB'nin İktisadi Yönelim Anketi kapsamında 1.965 iş yerinden topladığı veriler doğrultusunda hazırlanan rapora göre, mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı ekimde bir önceki aya göre 0,3 puan yükselerek yüzde 74,5 seviyesinde gerçekleşti.

Mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranında da artış kaydedildi. Bu oran, ekimde aylık bazda 0,2 puan yükselişle yüzde 74,3 olarak gerçekleşti.

En yüksek kapasite kullanımı tütün sektöründe

Ekim ayında sektörler arasında en yüksek kapasite kullanım oranı yüzde 84,7 ile tütünde kaydedildi. Bu sektörü yüzde 84,5 ile ağaç ürünleri ve yüzde 82,8 ile kağıt izledi.

En düşük oran ise yüzde 59,3 ile deri sektöründe görüldü. Makine ve ekipmanda kapasite kullanımı yüzde 64,7, diğer imalatlarda yüzde 67,1 olarak gerçekleşti.

Motorlu kara taşıtlarında oran yüzde 75,9 olurken, diğer ulaşım araçlarında yüzde 78’e ulaştı. Gıda sektöründe yüzde 72,7, tekstilde yüzde 69,4 ve giyimde yüzde 76,8 kapasite kullanımı kaydedildi.

Dayanıklı tüketim mallarında belirgin artış

Mal grupları bazında, tüketim mallarında kapasite kullanım oranı eylüldeki yüzde 71,4 seviyesinden ekimde yüzde 72,3’e yükseldi.

Dayanıklı tüketim mallarında oran 2,1 puan artarak yüzde 68,5’e çıktı. Dayanıksız tüketim mallarında ise 0,6 puanlık yükselişle yüzde 73,1’e ulaşıldı.

Yatırım mallarında kapasite kullanımı yüzde 73,1’den yüzde 73,4’e yükselirken, ara mallarında yüzde 74,5’ten yüzde 74,4’e geriledi.

Geçen yılın ekim ayının üzerinde

İmalat sanayisi genelinde kapasite kullanım oranı, geçen yılın aynı ayına göre de 0,3 puan arttı. Ekim 2025’te yüzde 74,2 olan oran, bu yıl yüzde 74,5’e çıktı.

Aynı dönemde mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı da yüzde 74’ten yüzde 74,3’e yükseldi.