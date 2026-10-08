TCMB açıkladı: Rezervler yaklaşık 4 milyar dolar azaldı

Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Haftalık Para ve Banka İstatistikleri'ni açıkladı.

Buna göre, resmi rezerv varlıkları 2 Ekim itibarıyla önceki aya kıyasla 3,8 milyar dolar azalarak 171,2 milyar dolardan 167,4 milyar dolara geriledi.

Brüt döviz ve altın rezervleri azaldı

Brüt döviz rezervleri, önceki haftaya göre 1 milyar 237 milyon dolar düşerek 61 milyar 563 milyon dolardan 60 milyar 326 milyon dolara indi.

Altın rezervlerinin dolar cinsinden değeri de 2 milyar 578 milyon dolar azalarak 109 milyar 640 milyon dolardan 107 milyar 62 milyon dolara geriledi.

Net rezervler arttı, swap hariç rezervler geriledi

Net uluslararası rezervler, haftalık bazda 410 milyon dolar artışla 53,39 milyar dolardan 53,8 milyar dolara yükseldi.

Swap hariç net rezervler ise aynı dönemde 2 milyar dolar azalarak 39,9 milyar dolardan 37,9 milyar dolara indi.