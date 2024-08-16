TCMB beklenti anketini değerlendirdi: Bakan Şimşek'ten yeni enflasyon açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, X (Twitter) sosyal medya hesabından TCMB'nin beklenti anketine ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu.

Paylaşımında 12 ay ve 24 ay sonrası enflasyon beklentilerinin on aydır iyileştiğini belirten Şimşek, "Temmuzda geçici etkiler kaynaklı yüksek gerçekleşen aylık enflasyon yıl sonu beklentisinde sınırlı artışa yol açsa da 12 ay sonrası enflasyon beklentisi yüzde 28,7’ye gerilerken, 24 ay sonrası yüzde 19,3 oldu" ifadelerini kullandı.

Şimşek ayrıca yıllık enflasyonun ağustos ayında belirgin bir şekilde düşmesini öngördüklerini söyleyerek yılın kalan döneminde ise düşüşün devam etmesini beklediklerini belirtti.