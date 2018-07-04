TCMB: Enflasyondaki artış genele yayıldı

04 Temmuz 2018

Merkez Bankası, haziran ayında tüketici fiyatlarının yüzde 2,61 arttığını ve yıllık enflasyonun 3,24 puan yükselerek yüzde 15,39’a çıktığını hatırlatarak, çekirdek göstergelerin yıllık enflasyonları ve ana eğilimlerinin kayda değer bir biçimde yükseldiğini bildirdi.

Enflasyondaki artışın alt gruplar geneline yayıldığını belirten TCMB, şu değerlendirmeyi yaptı: Enflasyondaki yükselişe en belirgin katkı sebze ürünleri öncülüğünde işlenmemiş gıda grubundan gelmiştir. Bu dönemde enerji enflasyonundaki yukarı yönlü seyir sürmüştür. Döviz kuru gelişmelerine bağlı olarak başta beyaz eşya ve otomobil olmak üzere dayanıklı tüketim mallarında yüksek oranlı fiyat artışları kaydedilmiştir. Türk lirasındaki değer kaybı, ithal içeriği yüksek diğer temel malların yanı sıra bazı hizmet gruplarını da olumsuz etkilemiştir. Bu dönemde hizmet enflasyonunda genele yayılan artışlar izlenmiştir. Bu gelişmede maliyet unsurlarının yanında, talep yönlü etkiler de hissedilmiştir. Bu çerçevede, çekirdek göstergelerin yıllık enflasyonları ve ana eğilimleri kayda değer bir biçimde yükselmiştir.

Merkez Bankası "Haziran Ayı Fiyat Gelişmeleri" raporunun tamamı

Enflasyon, haziranda 'zirve' yaptı!