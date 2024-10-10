TCMB faiz anketi sonuçlandı: Ekonomistler faiz indirimi beklentilerini öteledi

Eylül ayı enflasyon verisinin beklentilerin üzerinde gelmesi, ekonomistlerin faiz indirimi beklentilerini Kasım'dan Aralık ayına ötelemesine neden oldu. Ankete katılan 16 ekonomistin medyan faiz tahmini 2024 yılı sonu için yüzde 48,25 olarak belirlendi. Tahminler, yüzde 45,00 ile yüzde 50,00 arasında değişiyor. Bir önceki ankette yıl sonu faiz beklentisi yüzde 47,00 seviyesindeydi.

2024 yılı için faiz indirim beklentisi sorulduğunda, 25 ekonomistten 14'ü "evet", 11'i ise "hayır" yanıtını verdi. Aynı ekonomistler, 2024'te faiz artırımı beklemediklerini belirtti. İlk faiz indirimine dair tahminler, Aralık 2024'te 250 baz puanlık bir indirim yönünde şekillendi. Bu görüşe 26 ekonomistin 20'si katılıyor.

Gelecek yıl için yapılan tahminlere göre, 12 ay sonrası için medyan faiz beklentisi yüzde 31,25, maksimum yüzde 35,00 ve minimum yüzde 27,50 olarak belirlendi. 2025 yıl sonuna dair medyan tahmin ise yüzde 30,00 olurken, aralık yüzde 31,00 ila yüzde 25,00 arasında yer aldı.

Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) beklentileri de dikkat çekici. Yıl sonu için yapılan tahminlerde, 19 analistin medyan beklentisi yüzde 43,60 seviyesinde. En yüksek tahmin yüzde 45,00, en düşük tahmin ise yüzde 42,00 oldu. Bir önceki ankette, yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 42,45 seviyesindeydi.

GCM Yatırım Araştırma Müdürü Kudret Ayyıldır, Eylül ayında TÜFE'nin beklentilerin üzerinde yüzde 2,97 seviyesinde gelmesinin faiz indirimi beklentilerini ötelediğini ifade etti. Ayyıldır, TCMB'nin ilk faiz indiriminin Aralık ayında 250 baz puan olabileceğini belirtti ve enflasyon görünümü ile makroekonomik dengelerin kritik önem taşıdığını vurguladı.

TCMB, faiz kararını 17 Ekim 2024 Perşembe günü saat 14:00'te açıklayacak.

TCMB PPK Faiz Toplantı Takvimi:

17.10.2024

21.11.2024

26.12.2024

23.01.2025

20.02.2025

20.03.2025