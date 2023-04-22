TCMB faiz kararını 27 Nisan'da açıklayacak
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu faiz kararını 27 Nisan Perşembe günü açıklayacak. Banka bir önceki toplantıda politika faizini yüzde 8,5 seviyesinde sabit tutmuştu.
Bloomberg HT'nin haberine göre Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu, Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu başkanlığında 27 Nisan Perşembe günü toplanacak. Aynı gün faiz kararı açıklanacak.
Geçen ay “deprem sonrası toparlanmayı desteklemek için” faizi 50 baz puan indiren Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası mart toplantısında bir haftalık repo faizini yüzde 8,50’de sabit tutmuştu.
"Uygun finansal koşullar önceliklendirilecek"
Para politikası duruşunun fiyat istikrarı ve finansal istikrarı koruyarak deprem sonrası gerekli toparlanmayı desteklemek için yeterli olduğu görüşünde olan TCMB depremin 2023 yılının ilk yarısındaki etkilerinin yakından takip edileceğini açıklamıştı.
Para Politikası Kurulu’nun karara ilişkin açıklamasında, “Kurul, yaşanan felaketin etkilerinin en düşük seviyelere indirilmesi ve gerekli dönüşümün desteklenmesi amacıyla uygun finansal koşulların oluşmasını önceliklendirecektir” denilmişti.