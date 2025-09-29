TCMB, Gambiya Merkez Bankası ile mutabakat zaptı imzaladı
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ile Gambiya Merkez Bankası arasında mutabakat zaptı imzalandı. Anlaşma kapsamında iki ülke merkez bankası arasında iş birliğinin güçlendirilmesi ve merkez bankacılığı alanında teknik çalışmalar yürütülmesi planlandığı belirtildi.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Gambiya Merkez Bankası ile anlaşma gerçekleştirildiğini açıkladı.
Banka anlaşmaya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ve Gambiya Merkez Bankası arasında 28 Eylül 2025 tarihinde merkez bankacılığı konularında iş birliğinin geliştirilmesine zemin oluşturmak üzere Mutabakat Zaptı imzalanmıştır.
Söz konusu anlaşma kapsamında iki ülke merkez bankası arasında iş birliğinin güçlendirilmesi ve merkez bankacılığı alanında teknik çalışmalar yürütülmesi planlanmaktadır.