TCMB: KKM'de vadesi dolan şirketlerin döviz talebi azaldı

Merkezin Güncesi'nde "Kur Korumalı Mevduat Sahibi Firmaların Döviz Alım Davranışları" adlı blog, Herkes İçin Ekonomi'de de "Dezenflayon nedir? Dezenflayonu neden istiyoruz?" başlıklı video yayımlandı. Merkezin Güncesi, Merkez Bankası bünyesindeki araştırmacı ve uzmanların analiz ve yorumlarını içeriyor. Blogda, makroekonomi ve merkez bankacılığı konularında yazılar ile bankanın resmi iletişim araçları kaynak alınarak hazırlanmış metinlere yer veriliyor.

Merkez Bankası, ekonomistleri, kur korumalı mevduat sahibi şirketlerin döviz alım davranışlarına yönelik hazırlanan blog yazısında TL'ye geçiş sürecinde ek bir döviz talebi yaratılmadığını, vadesi dolan firmaların nette döviz alıcısı olma olasılığının düzenlemeler sonrasında belirgin şekilde düştüğünü belirtti. TCMB Başdanışmanı Yusuf Emre Akgündüz ve TCMB'de müdür olarak görev yapan Ünal Seven, bu blog yazısında kur korumalı mevduat sahibi şirketlerin döviz alım davranışlarını inceledi.

“KKM dönüşleri ek bir döviz talebi yaratmadı”

Analizde dövizden dönüşümlü kur korumalı mevduatlarla (DDM) ilgili başlatılan TL'ye geçiş sürecinin ek bir döviz talebi yaratmadığı, bununla birlikte vadesi dolan şirketlerin nette döviz alıcısı olma olasılığının yapılan düzenlemeler sonrasında belirgin oranda düştüğü ifade edildi.

Analizde 1 Mayıs 2023 tarihinden sonra dönüşüm vadesi gelen şirketlerin vadenin dolduğu hafta içerisinde spot piyasada gerçekleştirdikleri döviz alım ve satım işlemleri incelendi. 1 Mayıs – 21 Kasım 2023 döneminde herhangi bir haftada DDM vadesi dolan 28 bin 472 firma için vadesi dolan hesaplara ait mevduat tutarları ve döviz alım-satım işlemleri birleştirilerek haftalık bir veri seti oluşturuldu. Buna göre, analiz kapsamındaki firmaların yaklaşık yüzde 30’u dönüşüm vadesinde nette döviz alıcısıyken bu oran 20 Ağustos 2023 tarihli düzenleme sonrasında belirgin şekilde düşüş gösterdi.

Analize göre düzenlemenin döviz talebi üzerindeki olumlu etkisi Eylül sonrası dönemde de devam etti ve daha az oranda şirketin vade sonunda nette döviz alıcısı olduğu görüldü. Aynı örneklemdeki şirketlerin yaklaşık yüzde 8’inin ise vade sonu gelen DDM hesabının olmadığı haftalarda nette döviz alıcısı olduğu görüldü.

TCMB: Dezenflasyon nedir, neden istiyoruz?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Herkes İçin Ekonomi videosunda dezenflasyon sürecini anlattı. Videoda dezenflasyonun neden istenen bir süreç olduğu vurgulandı. Videoda şu ifadeler yer aldı; “Dezenflasyonu anlamak için ilk önce enflasyonun ne olduğundan söz etmek gerekiyor. Enflasyon, fiyatların genelindeki sürekli artıştır. Enflasyon aynı hayat standardını korumak için zaman içerisinde daha fazla para ödenmesine neden olur.

Dezenflasyon ise fiyat artış hızının azalması anlamına gelmektedir. Yüksek enflasyondan düşük enflasyona geçiş sırasında düşen enflasyon sürecine dezenflasyon denir. Dezenflasyon sürecinde enflasyon oranı azalır. Dezenflasyonla birlikte paranın satın alma gücü kademeli olarak toparlanır. Ulusal paranın tasarruf işlevi öne çıkar."