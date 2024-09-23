TCMB ve Dünya Bankası'ndan ortak konferans

'Dijital Çağda Finansal Kapsayıcılık' konferansının açılış konuşmalarını, TCMB Başkanı Fatih Karahan, Dünya Bankası Türkiye Direktörü Humberto Lopez ve Uluslararası Finans Kurumu (IFC) Türkiye ve Orta Asya Bölge Direktörü Wiebke Schloemer yapacak.

2 Ekim'de İstanbul'da gerçekleştirilecek etkinlikte, Merkez Bankası başkan yardımcıları Hatice Karahan ve Osman Cevdet Akçay'ın da konuşmacı olarak yer alacağı konferansta, kamu görevlileri, ulusal ve uluslararası finans kuruluşları ile ana paydaşlar, finansal kapsayıcılığın Türkiye'de eşitlikçi büyümeyi, finansal dayanıklılığı ve sürdürülebilirliği teşvik etmedeki rolünü tartışılacak.

Konferansta, 'Kadınlar ve KOBİ'ler için Finansal Kapsayıcılığı Sağlamaya Yönelik Temel Stratejiler: Cinsiyet Eşitsizlikleri ve Finansal Okuryazarlık', 'İklim Değişikliği ve Doğal Afetler Döneminde Haneler ve KOBİ'lerin Finansal Dayanıklılığını Güçlendirme' ve 'Kapsayıcı Yatırımları Teşvik Etme & Özel Sektörün Türkiye'deki KOBİ'leri Teşvik Etmedeki Rolü' başlıklı panel ve söyleşiler de yer alacak.