  1. Dünya Gazetesi
  2. Ekonomi
  3. TCMB ve TOBB arasında kritik görüşme! Hisarcıklıoğlu: Reel sektörün sıkıntılarını dile getirdik
Takip Et

TCMB ve TOBB arasında kritik görüşme! Hisarcıklıoğlu: Reel sektörün sıkıntılarını dile getirdik

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan ve ekibinin TOBB Yönetim Kurulu Toplantısı'na katıldığını açıkladı: Hisarcıklıoğlu: "Karşılıklı görüş alışverişinde bulunduğumuz verimli ve faydalı bir toplantı oldu, reel sektörün sıkıntılarını dile getirdik, önerilerimizi ilettik" dedi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Takip Et

Hisarcıklıoğlu, sosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulundu.

TCMB Başkanı Karahan ve ekibinin TOBB Yönetim Kurulu Toplantısı'na katıldığını aktaran Hisarcıklıoğlu, "Karşılıklı görüş alışverişinde bulunduğumuz verimli ve faydalı bir toplantı oldu, reel sektörün sıkıntılarını dile getirdik, önerilerimizi ilettik. Nazik ziyaretleri için teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.