TCMB ve TOBB arasında kritik görüşme! Hisarcıklıoğlu: Reel sektörün sıkıntılarını dile getirdik

Hisarcıklıoğlu, sosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulundu.

TCMB Başkanı Karahan ve ekibinin TOBB Yönetim Kurulu Toplantısı'na katıldığını aktaran Hisarcıklıoğlu, "Karşılıklı görüş alışverişinde bulunduğumuz verimli ve faydalı bir toplantı oldu, reel sektörün sıkıntılarını dile getirdik, önerilerimizi ilettik. Nazik ziyaretleri için teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.