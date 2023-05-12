TCMB yabancı para serbest hesaplara ödenecek faizi yükseltti

TCMB, Reuters'ın CBTB sayfasında yabancı para serbest hesaplar için faiz oranını bu sabah %4.75 olarak ilan etti. Dün faiz %4.5 seviyesindeydi.

İlgili sistemde faiz ödemeleri TL cinsinden, ihbarlı döviz mevduat hesap bakiyelerinin fazla tesis edilen kısmına yani ortalama tesis edilen tutarlar ile ortalama tesis edilmesi gereken tutarlar arasındaki farka yapılıyor.

İlgili sistem Ocak ayında başlamıştı

Bankalar, ilgili tutarları yurtdışında tutmaları halinde libor getiri elde edebildiklerini, ancak içeride böyle bir yapı bulunmadığı için sistemi bankaların TCMB'den talep ettiğini belirtmişlerdi.

Öte yandan bu pazar günü gerçekleşecek seçimler öncesi piyasadaki döviz talebi rekor seviyelerde. Bu nedenle TCMB her geçen gün daha çok döviz kaynağına ihtiyaç duyuyor.