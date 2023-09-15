TCMB'nin anketinde yılsonu enflasyon beklentisi yüzde 70'e dayandı

41 katılımcı ile gerçekleştirilen ankete göre cari yılsonu enflasyon tahmini eylülde, ağustosa göre yaklaşık 8 puan artarak yüzde 67,22'ye çıktı. Merkez Bankası'nın temmuz ayında açıkladığı Enflasyon Raporu'nda yılsonu enflasyon beklentisi yüzde 58 seviyesindeydi. Geçen hafta açıklanan Orta Vadeli Program'daki yılsonu enflasyon tahmini yüzde 65 olmuştu.

Katılımcıların 12 ay sonrası için tüketici enflasyonu tahmini, eylül ayında yüzde 42,01'den yüzde 44,94'e çıktı. 24 ay sonrası için TÜFE beklentisi ise yaklaşık 1 puanlık artışla yüzde 23,87'e yükseldi.

TÜİK verilerine göre ağustos ayında yıllık enflasyon yüzde 58,94 olmuştu. Hem temmuz hem de ağustos aylarında aylık enflasyon ise yüzde 9'u aşarak yakın dönemin en yüksek değerlerini almıştı.

Faiz beklentisinde çift haneli revizyon

Ankette faiz beklentileri de hızlı yükseldi. TCMB'nin ağustos ayında piyasa beklentilerini aşan 750 baz puanlık faiz artırımının ardından eylül anketindeki politika faizi tahmini, yüzde 19,19'dan yüzde 30'a ulaştı. Katılımcıların BİST Repo ve Ters-Repo Pazarı’nda oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi ise bir önceki anket döneminde yüzde 19,34 iken, bu anket döneminde yüzde 29,26 oldu.

Yılsonu dolar kuru beklentisi 30 lirayı geçti

Katılımcıların cari yılsonu döviz kuru (ABD Doları/TL) beklentisi bir önceki anket döneminde 29,82 TL iken, bu anket döneminde 30,14 TL olmuştur. 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise bir önceki anket döneminde 34,58 TL iken, bu anket döneminde 37,26 TL olarak gerçekleşti.

Ankette Türkiye'nin yılsonu büyüme tahmini yüzde 3,7'den yüzde 3,9'a yükseltildi. 2024 yılı büyüme tahmini ise yüzde 4'ten yüzde 3,8'e düşürüldü.