TCMB'nin faiz artışı bekleniyor

Hem Anadolu hem de Reuters TCMB'nin açıklayacağı faiz kararına ilişkin anketleri yayınladılar. Ekonomistlerin beklentilerini yansıtan anketlere göre TCMB'nin faiz artışına kesin gözüyle bakılıyor. ABD'li yatırım bankası Goldman Sachs, ekonomistlerinin Türkiye’deki faiz oranları konusunda tahmin yapmaktan kaçınacaklarını duyurdu. Ekonomistlerin beklentisi ortalama 500 baz puan.

Reuters anketi: tahminler yüzde 17 ila yüzde 21.50 bandında

Merkez Bankası'nın geçen ay başladığı kademeli faiz artışlarına, Perşembe günü sonuçları açıklanacak Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında bir haftalık repo faizini 500 puan artışla yüzde 20'ye çekerek devam etmesi bekleniyor.

Reuters anketine katılan 23 ekonomistin tamamı bu hafta faiz artışı beklerken, tahminler yüzde 17 ila yüzde 21.50 bandında yer alıyor.

TCMB, Haziran ayındaki 650 baz puanlık faiz artışıyla politika faizini yüzde 15 çekmiş, enflasyon görünümünde belirgin düzelme olana kadar sıkılaşmanın devam edeceğini söylemişti.

Reuters anketine göre de TCMB'nin önümüzdeki aylarda faiz artışlarına devam etmesi bekleniyor. Ankette 2023 sonu faiz tahminlerinin medyanı yüzde 25 seviyesinde bulunuyor. Tahminler yüzde 24 ile yüzde 35 bandında yer alıyor.

Anadolu Ajansı anketi: Yüzde 20,00'ye çekilecek

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına ilişkin AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının (politika faizi) 500 baz puan artırılarak yüzde 20,00'ye çekileceğini tahmin ediyor.

AA Finans'ın, 20 Temmuz Perşembe günü gerçekleştirilecek TCMB'nin Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına yönelik beklenti anketi, 20 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Ekonomistlerin politika faizindeki değişikliğe ilişkin beklentilerinin medyanı 500 baz puan artırım yönünde gerçekleşti.

Anket sonuçlarına göre, 250 ila 650 baz puanlık bir artırım öngören ekonomistlerin politika faizi beklentileri yüzde 17,50 ile yüzde 21,50 arasında, yıl sonu politika faizi beklentileri ise yüzde 25 ile 50 arasında yer aldı.

Ekonomistlerin yılsonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 28,50 oldu.

Geçen ay gerçekleştirilen PPK toplantısında politika faizi 650 baz puan artırılarak yüzde 8,50'dan yüzde 15'e yükseltilmişti.