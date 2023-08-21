TCMB'nin politika faizi ağustosta ne olacak?

Reuters anketine katılan 17 ekonomistin tamamı %17.5 seviyesindeki politika faizinde artış beklerken, tahminler %18 ila %20.5 bandında yer alıyor.

Ankette sekiz ekonomist 250 baz puan, dört ekonomist 200 baz puan, üç ekonomist 150 baz puan, ve birer ekonomist 50 ve 300 baz puan artış bekliyor.

TCMB, Haziran ve Temmuz aylarında 900 baz puanlık faiz artışıyla politika faizini %17.5 çekmiş, enflasyon görünümünde belirgin düzelme olana kadar kademeli sıkılaşmanın devam edeceğini söylemişti.

Fakat yapılan faiz artışı, vergi artışları ve TL'nin değer kaybı sebebiyle yükselen enflasyonun yanında beklentilerin oldukça altında kaldı. TCMB faiz kararlarını sıkılaştırma içeren diğer adımlarla destekledi.

Aralık ayına kadar politika faizinin %30 seviyesine yükseleceğini tahmin eden HSBC araştırma notunda bu seviyenin altında faiz artışı döngüsünün bitme riskinin olduğunu belirtti ve ekledi:

"Reel politika faizinin negatif gerçekleşmeye devam ettiği bir ortamda, mütevazı politika faiz artışları makroihtiyati sıkılaştırma ile desteklense bile, kalıcı dezenflasyonun sağlanma ihtimali düşüktür."

TL’nin değer kaybı

Temmuz ayında %47.8 seviyesine yükselen enflasyonun sonraki aylarda yükselişine devam etmesi ve yılsonunda %60 seviyelerine ulaşması bekleniyor. TL büyük bölümü seçimlerin ardından olmak üzere yılbaşından beri değer kaybı %31.1 seviyesinde bulunuyor.

Reuters anketine göre de TCMB'nin önümüzdeki aylarda faiz artışlarına devam etmesi bekleniyor. Ankette 2023 sonu faiz tahminlerinin medyanı %25 seviyesinde bulunuyor. Tahminler %20 ile %30 bandında yer alıyor.

Erdoğan'ın yakın zamana kadar uyguladığı politikalar sonucunda TCMB, 2021 yılında %19 seviyesinde bulunan bir haftalık repo faizini %8.5'e kadar indirmişti. Seçim öncesi yüksek enflasyona rağmen faizler düşük tutulurken, TL'nin değerinin daha da düşmesini engellemek için TCMB rezervleri kullanılıyordu.