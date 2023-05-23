TCMB'nin rezervleri gerilemeye devam ediyor

Reuters’ın haberine göre toplam beş bankacının TCMB'nin analitik bilanço ve diğer öncü verilerinden yaptıkları hesaplamalara göre net rezervler ise geçen hafta itibarıyla büyük ihtimalle veri kaydının başladığı 2002 yılı başından bu yana ilk defa negatife döndü.

Bankacıların hesaplamalarına göre altın ve brüt döviz rezervinden oluşan toplam rezervler geçen hafta yaklaşık 3.5 milyar dolar azalışla 101.5 milyar dolara geriledi. Bankacıların hesaplamaları 3.3 ila 3.7 milyar dolar bandında azalışa işaret etti.

Yaklaşık 2.5 milyar dolar düşüş bekleniyor

Hesaplamaların yanılma payının daha yüksek olduğu net uluslararası rezervlerde geçen hafta yaklaşık 2.5 milyar dolar düşüş bekleniyor. Beş bankacının hesaplamaları net rezervlerde 2.1 ila 2.7 milyar dolar düşüş olduğuna işaret etti.

Net rezervler bir önceki hafta olan seçim öncesi haftada 4.45 milyar dolar düşmüştü.

TCMB'nin resmi net ve brüt döviz rezervi verileri, Perşembe günü yayımlanacak.