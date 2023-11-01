TEB sürdürülebilirlik temalı sendikasyon kredisini yeniledi

TEB'den yapılan açıklamaya göre, sürdürülebilirlik performans hedefleri içeren ve 6 yeni bankanın dahil olduğu sendikasyon kredisi, 14 ülkeden 22 bankanın katılımıyla gerçekleşirken, ilave kaynak artışıyla yüzde 125 oranında yenilendi.

367 gün vadeli sendikasyon kredisinin toplam maliyeti dolar ve avro kısımlar için sırasıyla SOFR + yüzde 3,50 ve Euribor + yüzde 3,25 olarak gerçekleşirken, önceki kredi işlemine göre 75 baz puan maliyet indirimi sağlandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TEB Genel Müdürü Ümit Leblebici, sendikasyon kredisiyle reel sektörün dış ticaret finansmanına destek vererek her zaman olduğu gibi ülke ekonomisinin gelişmesine katkıda bulunmayı hedeflediklerini aktardı.

Yeniledikleri sendikasyon kredisinde hedefin üzerinde yüksek çevirme oranına ulaşarak 330 milyon dolar temin ettiklerini belirten Leblebici, "Dış finansmanlarımızı derinleşme ve çeşitlendirme yönünde atacağımız adımlarla ileriye taşımayı, muhabir bankalar ve uluslararası yatırımcılarımızla yakın işbirliğimizi kararlılıkla sürdüreceğimizi belirtmek isterim. Bu vesileyle işlemimize katılan ve destek veren tüm muhabir bankalarımıza teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.

Leblebici, kredinin bu yıl da sürdürülebilirlik performansı kriterleri çerçevesinde yenilendiğinin altını çizerek, "Sağladığımız sürdürülebilirlik bağlantılı sendikasyon kredisi ile sosyal kriterleri odağımıza alarak üç yeni performans hedefi belirledik. Buna göre, deprem bölgesindeki mikro ve KOBİ ölçekli işletmeleri desteklemek için kaynak sağlayacağız. Kadın hakim ortaklı mikro ve KOBİ'lere sağlanan finansman tutarının artırılması ile yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği projelerine yönelik kredilerin artırılması yönünde yatırımları destekleyeceğiz." açıklamasında bulundu.

"Cumhuriyetimizin 100. yılında da ülkemizi daha iyi bir geleceğe taşımak için çalışmayı sürdüreceğiz"

TEB olarak benimsedikleri "iyi ve örnek banka" anlayışıyla sürdürülebilir ekonomi, toplum ve çevre yaratmaya katkıda bulunan uygulamaları desteklediklerini ve toplumu daha iyi bir geleceğe taşımak için çalıştıklarını anlatan Leblebici, şunları kaydetti:

"Ürün ve hizmetlerimizle sürdürülebilir kalkınmaya destek olurken aynı zamanda toplumsal fayda sağlamaya, topluma, çevreye ve insan yaşamına değer katan, pozitif etki yaratan çalışmalara odaklanıyoruz. 96 yıldır Cumhuriyetimiz hep daha ileri gitsin diye çalışan bir bankayız. Bugüne kadar olduğu gibi Cumhuriyetimizin 100. yılında da ülkemizi daha iyi bir geleceğe taşımak için her alanda çalışmayı ve sorumluluklarımızı yerine getirmeyi sürdüreceğiz."

TEB Kurumsal ve Kurumsal Yatırım Bankacılığı Genel Müdür Yardımcısı Ömer Yenidoğan da bankanın sürdürülebilirlik stratejilerine uygun olarak performans kriterlerini güçlü tutarak ESG (Çevresel, Sosyal ve Kurumsal Yönetişim) hedeflerini belirlediğinin altını çizdi.

Sürdürülebilirlik stratejilerine bağlılıklarını sendikasyon işlemleriyle de göstermeye devam ettiklerini aktaran Yenidoğan, bankaya uluslararası kurumların desteğinin güçlü şekilde devam ettiğini ve sürdürülebilirlik alanında hızlı ve sağlam adımlarla ilerlemeyi sürdüreceklerini kaydetti.