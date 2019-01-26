"Tedbir alınmazsa konkordato artar"
Sanica Grubu Yönetim Kurulu Başkan vekili Ali Fatinoğlu, tahsilatlarla ilgili tedbirlerin alınması gerektiğini, aksi halde konkordato ilan eden firma sayısının daha da artacağını söyledi. (Osman Kılıç)
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