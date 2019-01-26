ABONE OL GİRİŞ e-DÜNYA
10 °C

"Tedbir alınmazsa konkordato artar"

Sanica Grubu Yönetim Kurulu Başkan vekili Ali Fatinoğlu, tahsilatlarla ilgili tedbirlerin alınması gerektiğini, aksi halde konkordato ilan eden firma sayısının daha da artacağını söyledi. (Osman Kılıç)

Tedbir alınmazsa konkordato artar
Paylaş Tweetle Paylaş Paylaş E-Bülten A+ A-

Dunya.com sitesinde yer alan özel içeriklere erişim hakkı 'dijital abonelik' üzerinden sağlanabilmektedir.

Dunya.com'a abone olmak istiyorum
Sadece bu içeriğe erişmek istiyorum
Zaten aboneyseniz giriş yapmak için tıklayın.

eDünya abonesiyseniz dunya.com'a giriş yaparak özel içeriklere erişebilirsiniz.

Dunya.com

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.