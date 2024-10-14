Tehlike çanları çalıyor! Vision Pro’da uygulama krizi! Geliştirici ve tüketici ilgi göstermiyor

Apple, Ocak 2024’te Vision Pro adlı ürününü tanıtarak son on yılın en yenilikçi cihazlarından birini piyasaya sürdü. ABD'de 3.500 dolar fiyatla satışa çıkan Vision Pro, artırılmış ve sanal gerçeklik teknolojileriyle dikkat çekse de beklentilerin altında kalan satış rakamları ve uygulama eksikliği nedeniyle zor günler geçiriyor.

Vision Pro’nun lansmanından bu yana, uygulama marketine eklenen yeni uygulamaların sayısı her ay azalıyor. Şubat ayında cihazın piyasaya sürülmesinin ardından geliştiriciler, ürün için yeni uygulamalar geliştirmekte tereddüt etti.

Apple’a göre Vision Pro'nun uygulama marketinde 2.500 uygulama bulunurken, bu sayının sadece yüzde 34'ü Vision Pro için özel olarak geliştirildi. Geri kalan uygulamalar, mevcut Apple uygulamalarının Vision Pro’ya uyarlanmış versiyonları.

Karşılaştırmak gerekirse, ilk iPhone modeli piyasaya çıktıktan bir yıl sonra App Store'da 50.000 uygulama bulunurken, Apple Watch uygulama marketi ise ilk beş ayında 10.000 uygulamaya ulaşmıştı.

Geliştiricilerden uygulama eksikliği şikayeti

Vision Pro’nun başarısız olmasının nedenlerinden biri, geliştiricilerin ürüne yatırım yapma konusundaki tereddütleri. Apple’ın, geliştiricilere mevcut uygulamalarını Vision Pro’ya taşımaları veya yeni içerikler üretmeleri konusunda yeterli teşvik sunmadığı düşünülüyor.

Örneğin, Meta, VR gözlükleri için uygulama geliştiricilerini fonluyor ve bazılarını satın alarak ekosistemini güçlendiriyor.

İzlandalı VR oyun geliştiricisi Aldin Dynamics'in CEO'su Hrafn Thorisson, Vision Pro için acele etmediklerini, piyasada daha olumlu bir gidişat gördüklerinde harekete geçeceklerini ifade etti.

Vision Pro'nun satışları düşüyor

Vision Pro’nun satış rakamları da Apple'ın beklentilerini karşılayamadı. Apple, ilk yıl için 700.000-800.000 adet sevkiyat hedefi belirlerken, bu rakam 400.000-450.000 adete düşürüldü.

Counterpoint Research’e göre, Vision Pro'nun ikinci çeyrek satışları, ilk çeyreğe kıyasla yüzde 80 oranında düştü. Ayrıca, cihazı satın alan birçok kullanıcı, iki haftalık iade süresi içinde ürünlerini geri verdi.

Bazı kullanıcılar, Vision Pro'nun sunduğu özelliklerin sınırlı olduğunu düşünüyor ve cihazı ikinci el olarak satmayı tercih ediyor. Yazılım mühendisi Rostyslav Alieksieienko, ürünün hayatına tam olarak entegre olmadığını söyleyerek cihazı satılığa çıkardığını belirtti.

Vision Pro’nun ikinci el pazarındaki fiyatları da düşüşe geçti. Vision Pro’nun bu zorlu dönemi nasıl aşacağı ve Apple’ın ürün için nasıl bir strateji izleyeceği merakla bekleniyor.