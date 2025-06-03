Tekirdağ lokomotif oldu: Trakya’dan mayıs ayında 204 milyon dolarlık ihracat

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, Trakya Bölgesi 2025 yılı Mayıs ayında toplam 204 milyon 416 bin 190 dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Bölgenin üç ili olan Tekirdağ, Kırklareli ve Edirne arasında en fazla ihracat yapan il, her zamanki gibi Tekirdağ oldu.

Mayıs ayında Tekirdağ 182 milyon 2 bin 970 dolarlık ihracatla Trakya’nın ihracatında lokomotif görevini üstlendi. Onu, 13 milyon 318 bin 310 dolar ile Kırklareli ve 9 milyon 94 bin 910 dolar ile Edirne takip etti.

İhracat kalemlerine bakıldığında, demir ve demir dışı metaller, hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri bölgede öne çıkan sektörler oldu. Tekirdağ’da demir ve demir dışı metaller, Kırklareli ve Edirne’de ise tarım ve gıda ürünleri ilk sırada yer aldı.

Ülkelere göre dağılımda ise Tekirdağ ve Kırklareli’den en fazla ihracat Almanya’ya, Edirne’den ise Bosna Hersek’e yapıldı.

Yılın ilk beş ayını kapsayan ocak-mayıs döneminde ise Trakya’dan toplam 910 milyon 95 bin 270 dolarlık ihracat gerçekleştirildi. Bölge, sanayi ve tarım ürünlerindeki çeşitliliğiyle Türkiye ekonomisine katkı sağlamaya devam ediyor.