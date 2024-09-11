Tekirdağ'daki yeni havacılık yatırımının ciro hedefi: 40 milyon Euro
Karbon fiber malzemeden uçak parçası üretimi yapacak fabrika, Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde açıldı. Avrupa Serbest Bölge (ASB) Kurucu ve İşleticisi Şahinler Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Şahin, ASB'de düzenlenen fabrika açılışında yaptığı konuşmada, Mubea Aviation'ın 44 milyon Euro'luk yatırımının temelinin 2023 yılında atıldığını söyledi.
Kemal Şahin, açılışta yaptığı konuşmada: "Bugün, sadece ASB için değil, Türkiye ekonomisi için de çok önemli bir tesisin açılışı için buradayız. Mubea, havacılık sektöründe büyümeyi devam ettiriyor. Fabrika 46 bin metrekarelik bir alana sahip. Bu yeni havacılık yatırımının büyüklüğü 44 milyon Euro. Çalışan sayısı 250 kişinin üzerine çıkacak. 40 milyon Euro da ciro hedefliyor" dedi.
Mubea'nın uçak programlarındaki büyümesinin yeni adresi
Mubea Aviation Havacılık Yönetim Kurulu Başkanı Stefan Koch, "Mubea Group yaklaşık 25 yıldır Türkiye'de faaliyet göstermekte ve eski Flamm Group'un ana faaliyet alanı ile Mubea Group'un ana faaliyet alanını birleştirmektedir. Bugün de gördüğünüz gibi, burada müşterilerimiz ve kendimiz açısından başarabildiklerimizden son derece memnunuz. Bu tesisle Türkiye'ye ilave faydalar sağlayabiliriz. Airbus A320, A330 ve A350 için önemli iş paketleri buradan çıkacaktır. Mubea'nın gelecekteki Avrupa uçak programlarındaki büyümesi, bu lokasyondaki yeni tesisimizden karşılanacaktır" ifadelerini kullandı.
Tekirdağ ASB, Türkiye'de ticaret hacmi en yüksek 3. bölge
Avrupa Serbest Bölge Müdürü Eyüp Daşkın, Tekirdağ'daki ASB'nin ülkedeki 19 serbest bölge arasında ticaret hacmi bakımından üçüncü sırada olduğunu kaydeden Daşkın, "2023 yılında ticaret hacmimiz 3 milyarı aşmıştır. Bölge firmalarımız 105 ülkeyle ticaret gerçekleştirmiştir. Bölge istihdamı 8 bin kişiye ulaşmıştır. Kuruluşundan bu yana bölgemize 1 milyar doların üzerinde yatırım gerçekleşmiş olup, bunun yüzde 70'i yabancı yatırımdır. Yabancı yatırımcı oranı bakımından Türkiye serbest bölgeleri içinde ilk sıradayız" şeklinde konuştu.