Tekirdağ'daki yeni havacılık yatırımının ciro hedefi: 40 milyon Euro

Kemal Şahin, açılışta yaptığı konuşmada: "Bugün, sadece ASB için değil, Türkiye ekonomisi için de çok önemli bir tesisin açılışı için buradayız. Mubea, havacılık sektöründe büyümeyi devam ettiriyor. Fabrika 46 bin metrekarelik bir alana sahip. Bu yeni havacılık yatırımının büyüklüğü 44 milyon Euro. Çalışan sayısı 250 kişinin üzerine çıkacak. 40 milyon Euro da ciro hedefliyor" dedi.

Mubea'nın uçak programlarındaki büyümesinin yeni adresi

Mubea Aviation Havacılık Yönetim Kurulu Başkanı Stefan Koch, "Mubea Group yaklaşık 25 yıldır Türkiye'de faaliyet göstermekte ve eski Flamm Group'un ana faaliyet alanı ile Mubea Group'un ana faaliyet alanını birleştirmektedir. Bugün de gördüğünüz gibi, burada müşterilerimiz ve kendimiz açısından başarabildiklerimizden son derece memnunuz. Bu tesisle Türkiye'ye ilave faydalar sağlayabiliriz. Airbus A320, A330 ve A350 için önemli iş paketleri buradan çıkacaktır. Mubea'nın gelecekteki Avrupa uçak programlarındaki büyümesi, bu lokasyondaki yeni tesisimizden karşılanacaktır" ifadelerini kullandı.

Tekirdağ ASB, Türkiye'de ticaret hacmi en yüksek 3. bölge

Avrupa Serbest Bölge Müdürü Eyüp Daşkın, Tekirdağ'daki ASB'nin ülkedeki 19 serbest bölge arasında ticaret hacmi bakımından üçüncü sırada olduğunu kaydeden Daşkın, "2023 yılında ticaret hacmimiz 3 milyarı aşmıştır. Bölge firmalarımız 105 ülkeyle ticaret gerçekleştirmiştir. Bölge istihdamı 8 bin kişiye ulaşmıştır. Kuruluşundan bu yana bölgemize 1 milyar doların üzerinde yatırım gerçekleşmiş olup, bunun yüzde 70'i yabancı yatırımdır. Yabancı yatırımcı oranı bakımından Türkiye serbest bölgeleri içinde ilk sıradayız" şeklinde konuştu.