Teknoloji danışmanlığı pazarı 400 milyar doları aşacak
Küresel teknoloji danışmanlığı pazarı 2026’da 400 milyar doları aşmaya hazırlanırken, işletmelerin eski altyapılarını yenileme yarışı sektöre güçlü ivme kazandırıyor. KPMG, Deloitte, EY ve PwC, artan talebin en büyük kazananları arasında.
Source Global Research’ün yeni raporuna göre teknoloji danışmanlığı pazarı 2024’te yüzde 4 büyüdü; 2025’te yüzde 6 ve 2026’da yüzde 7 büyüyerek 400 milyar doların üzerine çıkması bekleniyor.
Şirketlerin yüzde 94’ü önümüzdeki 18 ayda yapay zekâ dâhil dijital teknolojilere daha fazla yatırım yapmayı planlıyor. Bu talep, eski altyapıların modern sistemlere geçişinde danışman ihtiyacını artırıyor.
İç kaynak eksikliği danışman talebini artırıyor
Rapor, şirketlerin IT ekiplerini büyütme eğiliminde olduğunu gösterse de mevcut uzmanlık yetersizliği danışmanlık firmalarına alan açıyor. Katılımcıların yüzde 81’i önümüzdeki yıl dış danışman kullanımını artırmayı planlıyor. Ayrıca teknoloji danışmanlığı fiyatlarının, özel yapay zekâ modelleri ve veri analiz araçlarının kullanımının artmasıyla yükselmesi bekleniyor.
Katılımcıların yüzde 80’i KPMG, Deloitte, EY ve PwC’yi önümüzdeki yıl en çok tercih edilecek teknoloji danışmanlık şirketleri olarak gösteriyor. Rapora göre bu firmalar strateji, verimlilik ve teknoloji uygulama alanlarında oldukça güçlü görülüyor.