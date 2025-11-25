Teknoloji danışmanlığı pazarı 400 milyar doları aşacak

Source Global Research’ün yeni raporuna göre teknoloji danışmanlığı pazarı 2024’te yüzde 4 büyüdü; 2025’te yüzde 6 ve 2026’da yüzde 7 büyüyerek 400 milyar doların üzerine çıkması bekleniyor.

Şirketlerin yüzde 94’ü önümüzdeki 18 ayda yapay zekâ dâhil dijital teknolojilere daha fazla yatırım yapmayı planlıyor. Bu talep, eski altyapıların modern sistemlere geçişinde danışman ihtiyacını artırıyor.

İç kaynak eksikliği danışman talebini artırıyor

Rapor, şirketlerin IT ekiplerini büyütme eğiliminde olduğunu gösterse de mevcut uzmanlık yetersizliği danışmanlık firmalarına alan açıyor. Katılımcıların yüzde 81’i önümüzdeki yıl dış danışman kullanımını artırmayı planlıyor. Ayrıca teknoloji danışmanlığı fiyatlarının, özel yapay zekâ modelleri ve veri analiz araçlarının kullanımının artmasıyla yükselmesi bekleniyor.

Katılımcıların yüzde 80’i KPMG, Deloitte, EY ve PwC’yi önümüzdeki yıl en çok tercih edilecek teknoloji danışmanlık şirketleri olarak gösteriyor. Rapora göre bu firmalar strateji, verimlilik ve teknoloji uygulama alanlarında oldukça güçlü görülüyor.