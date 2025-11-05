Teknoloji devi yıl sonuna kadar binlerce kişiyi işten çıkaracak

Yazılım gelirlerinde yüzde 10’luk bir artışla beklentilerin üzerinde kâr elde eden IBM, yılın son çeyreğinde binlerce kişinin işten çıkarılacağını duyurdu.

Küresel iş gücümünün tek haneli yüzdesini etkileyecek

Şirketin açıklamasında, iş gücünün rutin olarak gözden geçirildiği ve zaman zaman buna göre yeniden dengeleme yapıldığı belirtirken, dördüncü çeyrekte küresel iş gücünün yüzde 1'ini etkileyecek bir yapılanma süreci yaşanacağı bildirildi.

2024 sonunda 270 bin kişiye istihdam sağlayan IBM'in yüzde 1’lik kısmı en az 2 bin 700 kişinin işini kaybetmesi anlamına geliyor.

Yapay zekâ teknolojilerinin yaygınlaşmasıyla artan bulut hizmetleri talebinden pay almak isteyen şirket, Red Hat bölümü aracılığıyla yazılım ve bulut çözümlerine ağırlık veriyor.