Tekrardan dünyanın en değerlisi: Apple arkasına aldığı 'ChatGPT' rüzgarıyla ezeli rakibini geçti!

Dün Dünya Çapında Geliştiriciler Konferansı'nda ChatGPT üreticisi OpenAI ile yapay zeka teknolojileri konusunda ortalıklığını duyuran Apple, Wall Street açılışında yüzde 2'den fazla artışla 211.75 dolara yükseldi. Böylece piyasa değeri 3.25 trilyon dolara ulaşan Apple, 5 ay sonra ilk kez 3,24 trilyon dolar değere sahip olan Microsoft'un önüne geçip dünyanın en değerli şirketi oldu.

Teknoloji devlerinin hisse fiyatlarında son durum

Apple hisseleri yıl başından bu yana yüzde 10, Microsoft yüzde 16 ve Alphabet hisseleri yüzde 28 değer kazandı. Üçüncü en değerli şirket Nvidia'nın hisseleri ise bu yıl yüzde 144 arttı ve piyasa değerini 3,06 trilyon dolara taşıdı.