Apple hisseleri yapay zeka için atılan adımlarla rekor seviyeye yükseldi

Apple hisseleri, şirketin yapay zeka ile ilgili bir dizi özelliği sergilediği ve ChatGPT üreticisi OpenAI ile bir ortaklık duyurduğu yıllık Dünya Çapında Geliştiriciler Konferansı'nın ardından dün yüzde 7,26 yükselerek 207,15 dolardan kapandı.

Apple hisseleri Nisan ayından bu yana yüzde 25 yükselirken, Şirket'in piyasa değeri dün 215,1 milyar dolar artarak 3,18 trilyon dolara ulaştı.

“İdeal zamanda geldi”

LightShed analisti Walter Piecyk, "En yeni iPhone'a yapay zeka özelliklerinin eklenmesi Apple için ideal bir zamanda geldi. iPhone gelirleri durgun seyrediyor ve yükseltme döngüsü rekor düşük seviyelere gerilediği için kurulu tabanının büyük çoğunluğu eski telefonlara sahip. Bu nedenle Apple'ın uzayan yenileme döngüsünün dengelenmesini ya da tersine çevrilmesini teşvik etmesi kolay olacaktır" değerlendirmesini yaptı.