Tekstil kimyasalları ve baskı teknolojileri sektörü İstanbul'da bir araya gelecek

Interdye & Textile Printing Eurasia Fuarı, 4 yıl aradan sonra İstanbul’daki büyük buluşmasına hazırlanıyor. Ülkemizin güçlü ihracat oyuncularından tekstil sektörünün gelişiminde önemli bir rol üstlenen fuar, bu yıl da katılımcı firmalara; Avrasya bölgesindeki tekstil terbiye, boyama ve baskı çözümlerini geliştirme, sektörün en iyilerini bir araya getirme, mevcut ilişkilerini güçlendirme, iş bağlantılarını geliştirip yeni ticari ilişkilerin kurulması imkanı sunacak.

22 farklı ülkeden 122 firmanın, Avrasya bölgesinin tekstil terbiye, boyama ve baskı sektörü ile buluştuğu Interdye & Textile Printing Eurasia Fuarı, 24-26 Kasım 2022 tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi’nde gerçekleşecek. Bu yılki fuara 4 binin üzerinde ziyaretçinin gelmesi bekleniyor.

Uluslararası ziyaretçileri ve katılımcıları bir araya getirerek, sektör paydaşlarının ürünlerini ve teknolojilerini tanıtmaya ve firmaların yeni uluslararası pazarlara açılmalarına fırsat sunacak olan fuar, ayrıca yurt içinden ve yurt dışından gelecek konuşmacıların sektör ile ilgili gündem oluşturan konuları değerlendirileceği konferanslarda sektör için önem taşıyan birçok sunuma ev sahipliği yapacak.

"Artkim Fuarcılık güvencesi ve yenilikleri ile yeni nesil fuar deneyimi"

Fuarla ilgili bilgi veren Artkim Fuarcılık İcra Kurulu Başkanı Cengiz Yaman, fuarın da ziyaretçi kitlesinin, tekstil baskı ve boyama sektöründe faaliyet gösteren sektör profesyonellerini kapsaması sebebiyle, sektör açısından olumlu bir sinerji yaratmakta ve hem katılımcı firmaların hem de fuarı ziyaret edenlerin daha verimli bir ortamda bir araya gelmelerine olanak sağladığına dikkat çekti.

Kimya ve alt sektörlerine yönelik gerçekleştirdiği ulusal ve uluslararası birçok projeyle Türkiye kimya sanayisinin büyümesinde 20 yıldır önemli bir rol üstlenen Artkim Fuarcılık, düzenlediği ihtisas fuarları ile de sektör paydaşlarının uluslararası pazarlara açılmalarına, ihracatın gelişmesine ve milyarlarca dolarlık iş hacmine katkı sağlamaya devam ediyor.

Fuarcılık sektöründe yaşanan dijital dönüşüme, yaptığı güçlü yatırımlarla fark yaratan firma, geliştirdiği dijital çözümler sayesinde; firmalar için uzun süreli iletişim imkanı ve yüksek marka görünürlüğü sağlamayı, ziyaretçiler için ise sınırlı zaman ve mekan dezavantajını ortadan kaldırmayı hedefliyor.

Artkim tarafından geliştirilen mobil uygulama sayesinde ziyaretçiler, allArtkim’i mobil cihazlarına indirerek fuarın bilgilerine erişebilecek, fuar ziyaretlerini planlayabilecek, firma ve etkinlik detaylarını görüntüleyerek toplantı talebi gönderebilecek.

Fiziki fuarın bitiminin ardından erişime açılacak olan sanal fuar alanında ise katılımcı firmalar 3 ay boyunca ziyaretçilerini sanal dünyada ağırlayabilecek ve etkileşimde olabilecek. Fuarla eş zamanlı düzenlenecek olan ve üç gün boyunca sürecek olan konferans programına, firmalar ticari sunumlarıyla katılacaklar. Fuar ziyaretçileri ve katılımcılar, tüm bu etkinlikleri ücretsiz takip edebilecek. Sektörün önde gelen isimlerini bir araya getirecek olan panel programları Turkchem TV’den de canlı yayınlanacak.