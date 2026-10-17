Tekstil ve hazır giyim sektörüne 10,8 milyar TL destek: 540 bin istihdam korundu

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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, İstanbul'da düzenlenen İHKİB İnovasyon ve Tasarım Merkezi'nin açılışında tekstil ve hazır giyim sektörüne yönelik yatırım, istihdam ve finansman desteklerini değerlendirdi. Sektörün dijital ve yeşil dönüşümünün önemine dikkat çeken Kacır, son 23 yılda 1,7 trilyon liralık yatırımın ve yaklaşık 1 milyon kişilik istihdamın önünü açtıklarını söyledi.

Tekstil ve hazır giyimde 11 bin 530 işletmeye destek

Bakan Kacır, tekstil ve hazır giyim sektöründeki işletmelere sağlanan desteklerin istihdam üzerindeki etkisini açıkladı.

Uygulanan program kapsamında 11 bin 530 işletmeye toplam 10,8 milyar lira destek verildiğini belirten Kacır, bu sayede 540 bin kişinin istihdamının korunduğunu, ayrıca 29 bin 300 kişilik yeni istihdam oluşturulduğunu ifade etti.

Tekstil, giyim, deri ve mobilya sektörlerinde faaliyet gösteren işletmelere sunulan çalışan başına destek tutarının da 3 bin 500 liraya çıkarıldığını bildirdi.

Büyük işletmeler için kredi limiti 150 milyon liraya yükseltildi

Sektöre yönelik finansman imkânlarına ilişkin bilgi veren Kacır, program kapsamında KOBİ'lere ve büyük ölçekli işletmelere 50 milyon liraya kadar uygun koşullu kredi sağlandığını hatırlattı.

Büyük işletmeler için kredi üst limitinin ise 50 milyon liradan 150 milyon liraya yükseltildiğini açıkladı.

Kacır, ayrıca 250 milyar liralık İmalat Sanayi Finansman Desteği Programı ile imalat sanayisinin tüm sektörlerinde faaliyet gösteren işletmelere 36 aya kadar vadeli, uygun koşullarda finansman sunulduğunu belirtti.

Son 23 yılda 1,7 trilyon liralık yatırımın önü açıldı

Tekstil ve hazır giyim sektörünün uzun vadeli gelişimine ilişkin verileri de paylaşan Kacır, yatırım teşvikleriyle son 23 yılda 1,7 trilyon liralık yatırımın ve yaklaşık 1 milyon kişilik istihdamın önünü açtıklarını söyledi.

Kalkınma ajansları aracılığıyla sektörün üretim kapasitesini, verimliliğini ve yenilikçilik kabiliyetlerini artırmaya yönelik 634 projeye toplam 3,8 milyar lira destek sağlandığını aktardı.

Kacır, sektörde kalıcı başarının yenilikçi ürünler geliştirilmesine bağlı olduğunu vurgulayarak işletmelerin teknolojiye ve yenilikçi üretim altyapılarına erişimini kolaylaştıracak çalışmaların sürdüğünü ifade etti.

İstanbul'da 13 proje destek kapsamına alındı

Yerel Kalkınma Hamlesi Programı'nın 2025 yılı çağrısında, İstanbul'da kreatif endüstriler, tasarım ve moda merkezleri ile nitelikli kültür endüstrileri alanlarında hayata geçirilecek 13 projenin destek kapsamına alındığını belirten Kacır, 2026 yılı başvurularına ilişkin bilgileri de paylaştı.

Buna göre İstanbul, Antalya, İzmir, Mardin ve Nevşehir'de kreatif endüstrilere yönelik yatırım konularında toplam 27 proje başvurusu alındı.

Değerlendirme süreçleri devam eden projelerin 18,4 milyar liralık yatırım ve 1.137 kişilik ilave istihdam potansiyeli taşıdığı açıklandı.

Dijital ve yeşil dönüşüme 28,5 milyon Euro destek

Tekstil ve hazır giyim sektörünün uluslararası rekabet gücünü artırmaya yönelik çalışmalara değinen Kacır, Avrupa Birliği Katılım Öncesi Yardım Aracı kapsamında dijital ve yeşil dönüşümü destekleyen dört projeye toplam 28,5 milyon Euro destek sağlandığını bildirdi.

Ayrıca geçen yılın kasım ayında IPA III kapsamında uygulamaya alınan 7 milyon Euro bütçeli projeyle tekstil ve hazır giyim sektörünün karbon ayak izinin azaltılmasının ve sürdürülebilir üretim kabiliyetlerinin geliştirilmesinin hedeflendiğini söyledi.

Kacır, bu çalışmaların özellikle Avrupa Birliği pazarında sektörün rekabet gücünün korunmasına ve çevresel standartlara uyum kapasitesinin artırılmasına katkı sağlayacağını belirtti.

İHKİB İnovasyon ve Tasarım Merkezi açıldı

Açılışı gerçekleştirilen İHKİB İnovasyon ve Tasarım Merkezi'nin, hazır giyim ve tekstil sektörünün dijital dönüşümüne yönelik hizmetleri aynı çatı altında buluşturduğunu ifade eden Kacır, merkezin tasarım, eğitim ve teknoloji alanlarında faaliyet göstereceğini söyledi.

Proje kapsamında eğitim müfredatı dijital moda tasarımı programlarıyla zenginleştirilen İstanbul Moda Akademisi'nin, tasarımcıların ve işletmelerin dijital yetkinliklerinin geliştirilmesine katkı sunduğunu aktardı.

Kacır, Dijital Avrupa Programı kapsamında Türkiye'de kurulan sekiz Avrupa Dijital İnovasyon Merkezinden biri olan MIDAS'ın koordinatörlüğünü de İHKİB'in üstlendiğini belirtti.

Yeni merkez sayesinde işletmelerin eğitim, tasarım, test ve doğrulama imkânlarından yararlanabileceğini, Avrupa'nın teknoloji ve inovasyon ekosistemiyle daha yakın iş birlikleri geliştirebileceğini ifade etti.

30 bin KOBİ'ye eğitim ve danışmanlık desteği

Bakan Kacır, sektörel gelişim merkezlerine yönelik destekler hakkında da bilgi verdi.

Bugüne kadar 12 Sektörel Gelişim Merkezine toplam 210 milyon lira destek sağlanmasının kararlaştırıldığını açıklayan Kacır, bu merkezler aracılığıyla 30 bin KOBİ'nin nitelikli eğitim ve danışmanlık hizmetleriyle buluşturulacağını söyledi.

Kacır, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının tekstil ve hazır giyim sektöründe yenilikçi üretimi, teknolojik dönüşümü ve işletmelerin rekabet gücünü artıracak çalışmaları desteklemeyi sürdürdüğünü vurguladı.