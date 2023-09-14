Tekstil ve konfeksiyonda büyüme sürecek

Fuarın açılışında konuşan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, bu fuara 400'den fazla firmanın katıldığını aktararak, "Elde ettiğim bilgilere göre, yer olmadığı için yüzlerce firma da dışarıda kalmış. İnşallah bundan sonra fuarımız daha da büyüyerek onların da yer alması mümkün olacak" diye konuştu.

Günde 1 milyar dolar ihracat

Ömer Bolat, Türk tekstili, Türk havlusu, Türk kumaşı, Türk konfeksiyonu, Türk perdesi, Türk çeliği, Türk seramiği, Türk müteahhidi, Türk beyaz eşyası ve Türk turizminin Türkiye'nin dünya çapında önde gelen sektörleri olduğunu söyledi. Son 20 yılda yüzde 5,5 ortalama reel büyüme sağlayan bir ülke olarak, milli geliri 214 milyar dolardan 906 milyar dolara çıkardıklarını, ihracatı 36 milyar dolardan 254 milyar dolara yükselttiklerini belirten Bolat, bu başarıların söz konusu sektörlerin ihracattaki başarısıyla mümkün olduğunu vurguladı.

Bolat, daha önce yılda ve ayda "milyar dolarlık ihracat sınırını geçtiklerinde bayram ettiklerini" hatırlatarak, şimdi günde 1 milyar dolar ihracat yaptıklarını, ayda ortalama 20-23 milyar dolar arasında ihracat yapan bir ülke konumuna geldikleri ni, bunun yetmeyeceğini, bu rakamları çok daha yukarılara taşımaları gerektiğini bildirdi. Bolat, zaman zaman tekstil ile alakalı iç karartan ya da "bu sektörü kaybettik, sektör geriliyor, bu sektör gözden çıkarıldı" gibi ifadeler duyduklarını belirterek, "Bu gibi ifadeler kesinlikle yanlış ifadeler.

Bazen insanların kendi iç sorunlarını bütün sektöre yansıtma gibi çabalarından da ve yanlış davranışlarından da kaynaklanıyor. Tabii ki bazen sıkıntılı süreçler oluyor insan hayatında, başka şirketlerde ve sektörlerde olduğu gibi... Ancak hamdolsun tekstil, konfeksiyon ve diğer sektörlerimiz, alternatif pazarlar ve alternatif müşteriler arayarak içeride de, dışarıda da büyümelerini devam ettirecekler" diye konuştu.

İhracat hedefi 60 milyar dolar

Fuarın açılışında konuşan TİM Başkanı Mustafa Gültepe, iki sektörün 32 milyar dolarlık ihracat yaptığını, tekstil ve hazır giyimin 1,3 milyon kişiyi istihdam ettiğini söyledi. Gültepe, "Bu fuarlarla beraber ben inanıyorum Şu anda konuştuğumuz 32 milyar dolarlık ihracat 60 milyar dolara imza atacak” diye konuştu. İTO Başkanı Şekib Avdagiç de "Birkaç yıl içinde bu fuarımızın gerçekten dünya çapında bir referans fuarı olacağı konusunda emin olduğumu paylaşmak istiyorum" şeklinde konuştu.