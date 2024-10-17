TEMAD: Her seçim sonrası unutulan tazminat hakkımızı istiyoruz

Anıtpark'ta basın açıklaması yapan Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği (TEMAD) Genel Başkanı Hamza Dürgen, "Bizler, defalarca söz verilen ancak seçimlerden sonra hep unutulan tazminat hakkımızın verilmesi, görevde ve emeklilikteyken aldığımız maaşlar arasındaki uçurumun giderilmesi ve diğer özlük haklarımız konusundaki eşitsizliklerin giderilmesini istiyoruz" dedi.

Yetkililerden sadaka istemiyoruz

Dürgen, talepleri konusunda dilencilik yapmadıklarını, yetkililerden sadaka istemediklerini dile getirerek, "Bizler, sadece hakkımız olanı istiyoruz. Söz verilmesine rağmen son dakikada Meclis'te yasa teklifinden çıkartılan tazminat hakkımızı istiyoruz" dedi.

Adalet, vicdan ve ahlak olmadıktan sonra sözlerin, kanunların ve tavırların hiçbir kıymeti olmadığını söyleyen Dürgen, "Görevde ve emeklilikteyken aldığımız maaşlar arasındaki uçurumun ve diğer özlük haklarımız konusundaki eşitsizliklerin giderilmesini istiyoruz."

CHP ve DP'den destek

TEMAD üyeleri, yapılan açıklamaların ardından Anıtpark'tan hareket ederek Hazine ve Maliye Bakanlığına yürüdü. Dernek üyeleri, burada da tazminat taleplerini dile getiren çeşitli sloganlar attı. TEMAD'ın basın açıklamasına, CHP Genel Başkan Yardımcıları Yankı Bağcıoğlu ve Murat Bakan'la, CHP'nin TBMM Milli Savunma Komisyonu üyeleri ve DP İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt da katıldı.