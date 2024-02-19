“Temel meselemiz enflasyon, 2025’te rahat edeceğiz”

Müjde DEMİR

Diyarbakır, Mersin ve Adana’da ‘Kanaat Önderleri Buluşması’ toplantılarında iş insanlarıyla bir araya gelen Cevdet Yılmaz, hem vatandaş hem de ekonomi yönetiminin temel sorununun enflasyon olduğuna vurgu yaptı. Yılmaz, “Bu konuda büyük bir gayret içindeyiz. Bir taraftan Merkez Bankamızın politikaları, bir taraftan maliye politikalarımız, diğer taraftan yapısal reform dediğimiz Türkiye'de kurumsal ve piyasaların verimliliğini, rekabet gücünü arttırıcı değişimlerle bunu da adım adım çözeceğiz.

Enflasyonda da yüzde 15'ler civarında bir seviye tahmin ediyoruz. 2026'da ise tek haneli rakamlara hep birlikte tekrar ulaşacağız” diye konuştu. Konuşmasında yaşanan deprem felaketini hatırlatan Yılmaz, “Geçen yıl önemli harcamalar yaptık. Bu sene de sadece depremin yaralarını sarmak ve şehirlerimizi bu afetlere hazırlamak için 1 trilyon liranın üzerinde bir kaynağı bütçemize koymuş durumdayız. Sadece konutlardan ibaret değil harcamalarımız.

Bir taraftan kalıcı konutlar yapıyoruz diğer taraftan alt yapıyı tamir ediyoruz. Deprem bölgesindeki illerimizin ekonomik ve sosyal kalkınması için gayret ediyoruz. Bu yönde de çeşitli teşvikler, programlar, çalışmalar yürütüyoruz, yürütmeye devam edeceğiz. 2024 bu anlamda en yoğun dönemimiz. 2025'ten itibaren daha rahat bir döneme geçiş yapacağız” dedi. "2023 yılını rekor seviyede bir istihdamla kapattık. Aralık ayı işsizlik oranı yüzde 8.8'e kadar geriledi.

Biz orta vadeli programda yıl boyu 10.1 olur diye düşünüyorduk. Ama şimdi son ay bu veri ile tek haneli kapattığımız kesinleşti. Onun yıllık hesabının yapılması biraz zaman alıyor ama aylık bazdaki rakamlara baktığımızda 2023 yılını tek haneli işsizlik oranıyla kapattığımız kesinleşti diyebiliriz. Artık 32 milyonu aşkın çalışanı olan bir ülke konumundayız. İnşallah bunu da istihdam dostu politikalarımızla çok daha ilerilere taşıyacağız."

Güven ortamı Diyarbakır’ın yatırım ortamına katkı yapıyor

Cevdet Yılmaz’ın Kanaat Önderleri Buluşması kapsamındaki ilk durağı Diyarbakır oldu. Diyarbakır’ın yatırım ortamını değerlendiren Yılmaz, “Burada yatırım ortamı farklılaştı son yıllarda. Niçin arttı bu turistler; İşte huzur güven ortamı sebebiyle. Yeni yeni yatırımlar yapılıyor, organize sanayi bölgeleri büyüyor, ticaret ve ihracat artıyor. Bunlar bu huzur güven ortamının sonuçları" dedi.

Özellikle bölge ve Diyarbakır'da uzun yıllar terörün acısını yaşadıklarını, terör nedeniyle büyük maliyetler ödendiğini aktaran Yılmaz, tüm Türkiye olarak bunun maliyetini ödediklerini ama bölgede yaşayan insanların çok daha ağır bir faturasını ödediğini belirtti. "Bugün Diyarbakır ekonomik olarak belki çok farklı bir yerde olacaktı. Terör nedeniyle gelmeyen turist, doktor, mühendis, yaylasına gidip hayvancılık yapamayan insan, yatırım yapmayan yatırımcı.

Tam aksine sermayesini buradan alıp başka yerlere götüren insanlar. Bütün bunlar terörün dolaylı maliyetleri ve gerçekten çok büyük dolaylı maliyetler ödedi bu bölgemiz. Hem nitelikli insan gücünü hem sermayesini kaybetti" ifadelerini kullanan Yılmaz, ama şimdi farklı bir ortamda bulunduklarını bildirdi. Diyarbakır-Erbil uçuşlarına değinen Yılmaz, uçuşların haftada 3 gün yapılacağını bildirdi.

“Adana’yı büyütmeye devam edeceğiz”

Buluşmaların ikinci durağı Adana’da yerel seçimlere ilişkin değerlendirmelerini paylaşan Yılmaz, "İlçe belediye başkanlarımızla, büyükşehrimizle, merkezi idareyle Adana'nın yıllar yılı beklemiş olan sorunlarını birer birer çözme gayreti içinde olacağız. Bizim anlayışımız bu. Biz, eser ve hizmet siyaseti yapan bir partiyiz, ittifakız.

Dolayısıyla önümüzdeki dönemde Adana'mız, bu bereketli topraklar, eşsiz coğrafya, çok önemli mirasa sahip bölgemiz, Türkiye Yüzyılı'nın inşasında Türkiye'nin öncü illerinden, yerel yönetimlerinden biri olacak. Bu anlayışla yolumuza, Adana'mızı büyütmeye devam ediyoruz." Adana’ya 21 yılda yapılan yatırımlar ile gerçekleştirilmesi planlanan projeleri anlatan Yılmaz, şunları kaydetti: "Bu bölge için çok daha geniş bir ufka sahibiz.

Orta Anadolu ile Akdeniz'i çeşitli ulaşım sistemleriyle entegre edip hem Orta Anadolu'nun hem de Akdeniz'in potansiyelini bir sinerjiyle daha üst noktalara taşıyacağız. Demir ve kara yollarıyla, çeşitli bağlantılarla bu entegrasyonu güçlendireceğiz. Bunu da Türkiye'nin rekabet gücünü artırıcı bir anlayış içinde hayata geçireceğiz."

Mersin’de 20 yılda 98 milyar liralık yatırım yaptık

Yapımı beklenen Çeşmeli, Erdemli, Silifke, Taşucu, Otoyolu Projesi'ni hayata geçirmek üzere çalışmalara başladıklarını ve otoyolun Mersin için önemli bir farklılık oluşturacağını ifade eden Yılmaz, “Öne çıkan projelerden biri de Mersin, Adana, Osmaniye, Gaziantep hızlı tren projesidir.

Projenin hayata geçmesiyle 6 saat 23 dakika olan seyahat süresi 2 saat 15 dakikaya düşecek. İşte bu projeler bölgemizin kendisini değiştirecek. Yine Doğu Akdeniz bölgesi en stratejik bölgelerden biri. Buranın Orta Doğu ve Orta Asya ülkelerine çıkış kapısı olmasının ve ihracat imkânlarının gelişmesi için yeni liman inşası konusu üzerinde de çalışmalar yapıyoruz.

Bir yandan kalkınma yolu dediğimiz Basra Körfezi’ne kadar inen Irak'ı boydan boya geçen çok stratejik bir proje üzerinde çalışıyoruz. Bunun da limanlarımıza entegrasyonu bölgemiz için de yeni açılımlar ve yeni fırsatlar oluşturacaktır. Hava yolu alanında da nihayet Çukurova Bölgesel Uluslararası Havalimanı'mız tamamlandı diyebiliriz. Açılışı için gün sayıyoruz. Havalimanımızın devreye girmesinde, hava yolu anlamında da bölgemiz farklı bir üstünlük kazanmış olacak. Merkezi idare olarak son 20 yılda toplam 98 milyar liralık yatırım gerçekleştirdik.

Türkiye yüzyılını hep birlikte inşa edeceğiz" diye konuştu. Buluşmaların son durağı Mersin oldu. Mersin'in ihracatta ciddi bir ivme yakaladığını söyleyen Yılmaz, 2018 yılında 2.8 milyar dolar olan ihracatın 2023 yılında 7.7 milyar dolara yükseldiğini kaydetti. Mersin’in, ihracatta öncü ve sürükleyici illerden biri olduğunu ve önümüzdeki dönemde de yeni politikalar ile daha ileri seviyede olacağını belirten Yılmaz, “Mersin, Adana ekseninde baktığımızda lojistik anlamda da çok ciddi avantajlara sahip bir bölge. Rekabet potansiyeli çok yüksek. Bu bölgeyi önümüzdeki dönemde daha fazla değerlendireceğiz" diye konuştu.