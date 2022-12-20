Teminatı olmayan ama saygın firmalara kefalet desteği

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Reel sektörümüze bir müjde vermek istiyorum” diyerek şöyle devam etti: “Hazine destekli kefalet sistemiyle firmalarımıza tahsis edilen kredilerin 200 milyar liralık kaynakla daha etkin kullanımını sağlayacak yeni bir adım attık. Özellikle fatura iptallerinden kaynaklanan sorunları çözecek yöntemleri de devreye alarak sistemin etkinliğini arttırıyoruz. Yeterli teminata sahip olmayan ama kredibilitesi yüksek firmalarımıza en az yüzde 75 oranında Hazine destekli kefalet sağlıyoruz.” Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ise Twitter hesabından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyurulan Hazine destekli kefalet sistemine ilişkin paylaşımda bulundu. Başlangıçta 200 milyar lira kefalet imkanı karşılığında sağladıkları yaklaşık 250 milyar liralık finansmanın KOBİ'ler başta olmak üzere tüm işletmelere hayırlı olmasını dileyen Nebati, "Ülkemizin üretim ve istihdam kapasitesini geliştirerek yüksek düzeyde katma değer üretilmesini ve selektif kredi politikamız kapsamında Türkiye Ekonomi Modeli'nin temel amaçlarından biri olan istikrarlı ihracat artışının sürdürülmesini sağlamaya kararlılıkla devam edeceğiz" ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları tarafından düzenlenen Kadın Emeği Zirvesi'nde, "Kadın Emeği Türkiye'nin İstikbali Programı"nın bir kez daha ülkeye hayırlı olmasını diledi. Program kapsamında ülkenin dört bir yanında iş kurmak, işini geliştirmek ve meslek edinmek isteyen 45 binden fazla kadınla bir araya gelindiğini ve onlara destek verildiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kadınlarımızın ülkemizin demokrasi ve kalkınma atılımlarının hepsinde olduğu gibi son 20 yılda hayata geçirdiğimiz reformların tamamında emeği ve katkısı vardır. İnşallah, Türkiye Yüzyılı'nı da sizlerle birlikte kuracağız" diye konuştu.

Kadınlara 2 milyar lira

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kadınlarımıza daha fazla destek vermekte kararlıyız. Girişimcilik destekleri ve kırsal kalkınma hibeleri gibi programların önemli bir bölümünü kadınlarımızın kullandığını görmekten memnuniyet duyuyoruz. Bu vesileyle kadınlarımız başta olmak üzere reel sektörümüze bir de müjde vermek istiyorum. Hazine destekli kefalet sistemiyle firmalarımıza tahsis edilen kredilerin 200 milyar liralık kaynakla daha etkin kullanımını sağlayacak yeni bir adım attık. Özellikle fatura iptallerinden kaynaklanan sorunları çözecek yöntemleri de devreye alarak sistemin etkinliğini arttırıyoruz. Yeterli teminata sahip olmayan ama kredibilitesi yüksek firmalarımıza en az yüzde 75 oranında Hazine destekli kefalet sağlıyoruz. Elbette kadınlarımızı da unutmadık. Bu kapsamda kadın girişimcilerimize ve kadın kooperatiflerimize de 2 milyar liralık kefalet paketi tahsis ettik. İşletmeden projeye, enerjiden teknolojiye, dijital dönüşümden konuta kadar geniş bir yelpazeye yayılan yeni destek paketimizin ülkemize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.